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Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой
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РИА Новости

Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой

07:10 06.12.2019 (обновлено: 09:52 06.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРаймонд Паулс. Архивное фото
Раймонд Паулс. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Композитор Раймонд Паулс в интервью изданию Apollo сравнил российскую и латвийскую публику и заявил о "навязчивости" первой.
"Наши люди не такие навязчивые, как в России после концерта, там совсем другая атмосфера. Я выходил после концерта с Пугачевой и видел, что происходит с этими людьми. Да, у нас тоже подходят, дарят цветы, но это так сердечно и ненавязчиво", — сказал музыкант.
Однако Паулс признал, что популярность ему принесло российское телевидение, но, по его словам, она иногда мешает ему.
"Если на Домской площади (в Риге — Прим. ред.) будет проходить узбекская или казахская делегация, я определенно услышу мое имя. Да, популярность иногда мешает, но если ее нет, то заниматься концертной деятельностью очень сложно. Это часто определяет, придут ли к тебе слушатели, или не придут", — отметил композитор.
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Кроме того, добавил Паулс, в годы дефицита популярность особенно помогала ему.
"Продавщица смотрит на тебя и вдруг достает откуда-то коробку с конфетами... или кусок какой-то колбасы. Я мог получить все в обмен на мои концертные билеты", — заключил музыкант.
Ранее на вопрос журналистки Светланы Зиминой-Гинтер об отношении к россиянам Раймонд Паулс обратил внимание на то, что его жена русская.
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КультураШоу-бизнесРаймонд ПаулсЛатвияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Конечно, в 80 лет можно быть философом и альтруистом, а в молодости из Москвы не вылазил, славу и бабло зарабытывал, в Латвии много не заработаешь, и русская публика его не смущала тогда. Лицемер.
6 декабря, 07:31
Я РОССИЯНИН
469201012
Когда пианист или композитор открывает рот, он частенько роняет весь свой авторитет, нажитый непосильным трудом. Озвучивает какие-то мелкие обиды или мелочные проблемы.
6 декабря, 07:17
Владимир Ф. Быченков
455702113
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