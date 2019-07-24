Паулс рассказал, как относится к русским

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Композитор и экс-министр культуры Латвии Раймонд Паулс объяснил нападки западных государств на Россию. Видео с комментариями музыканта выложила в фейсбуке журналистка Светлана Зимина-Гинтер.
Отвечая на вопрос, почему западные СМИ стремятся создать негативный образ России, Паулс объяснил это политическими мотивами.
"Очевидно, боятся, что Россия станет слишком сильной. Это большая политика. Кого-то надо "поливать", — отметил композитор.
В ответ на вопрос, как он лично относится к россиянам, Паулс ответил коротко.
"У меня жена русская, так что ясно, как я отношусь к русским", — заявил он.
Ранее главу МВД Латвии Сандиса Гиргенса из-за посещения концерта Григория Лепса осудили коллеги по правительству. Министр юстиции Янис Борданс назвал присутствие Гиргенса на выступлении российского музыканта унижением для Латвии. Сам глава МВД заявил, что Лепс выступал на фестивале, который организует Лайма Вайкуле.