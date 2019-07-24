Паулс рассказал, как относится к русским

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Композитор и экс-министр культуры Латвии Раймонд Паулс объяснил нападки западных государств на Россию. Видео с комментариями музыканта выложила в . Композитор и экс-министр культуры Латвии Раймонд Паулс объяснил нападки западных государств на Россию. Видео с комментариями музыканта выложила в фейсбуке журналистка Светлана Зимина-Гинтер.

Отвечая на вопрос, почему западные СМИ стремятся создать негативный образ России, Паулс объяснил это политическими мотивами.

"Очевидно, боятся, что Россия станет слишком сильной. Это большая политика. Кого-то надо "поливать", — отметил композитор.

В ответ на вопрос, как он лично относится к россиянам, Паулс ответил коротко.

"У меня жена русская, так что ясно, как я отношусь к русским", — заявил он.