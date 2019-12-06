Глава МИД Украины обсудил с представителем ОБСЕ выборы в Донбассе

"Я сегодня специально встречался с руководителем бюро, которое будет следить за выборами, и мы проходили технические детали, насколько реально возможно это провести. Ее оценка, что ситуация очень сложная, и мы сами об этом знаем, но она сложная даже с технической точки зрения. Провести выборы в тех условиях, которые сейчас есть, это практически миссия невозможна", - приводит слова Пристайко издание "Европейская правда".