Глава МИД Украины обсудил с представителем ОБСЕ выборы в Донбассе

КИЕВ, 6 дек - РИА Новости. Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что обсудил с руководителем БДИПЧ ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир возможность проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
Ранее помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса должны пройти одновременно с местными выборами по всей стране 31 октября 2020 года.
"Я сегодня специально встречался с руководителем бюро, которое будет следить за выборами, и мы проходили технические детали, насколько реально возможно это провести. Ее оценка, что ситуация очень сложная, и мы сами об этом знаем, но она сложная даже с технической точки зрения. Провести выборы в тех условиях, которые сейчас есть, это практически миссия невозможна", - приводит слова Пристайко издание "Европейская правда".
По его словам, сейчас задача состоит в том, чтобы попытаться понять, как далеко можно зайти в подготовке выборов, насколько они будут честные, прозрачные, открытые, и можно ли вообще говорить о проведении выборов, когда не отведены войска.
Комментируя слова помощника украинского президента Ермака о возможности проведения местных выборов 31 октября 2020 года, министр отметил, что "все реалистично, если есть желание всех сторон". "В принципе реалистично с технической точки зрения, достаточно дней. Насколько реалистично, что лидеры смогут прийти к решению, которое откроет ворота этому процессу, - это совсем другое", - отметил Пристайко.