РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-06T06:23+0300
https://ria.ru/20191206/1562036410.html
Глава МИД Украины обсудил с представителем ОБСЕ выборы в Донбассе
https://cdn23.img.ria.ru/images/155838/98/1558389851_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_89d2f02882c5f847b3ddfcfdd1ed1e38.jpg
РИА Новости

Глава МИД Украины обсудил с представителем ОБСЕ выборы в Донбассе

06:23 06.12.2019
1305
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 6 дек - РИА Новости. Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что обсудил с руководителем БДИПЧ ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир возможность проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
Ранее помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса должны пройти одновременно с местными выборами по всей стране 31 октября 2020 года.
"Я сегодня специально встречался с руководителем бюро, которое будет следить за выборами, и мы проходили технические детали, насколько реально возможно это провести. Ее оценка, что ситуация очень сложная, и мы сами об этом знаем, но она сложная даже с технической точки зрения. Провести выборы в тех условиях, которые сейчас есть, это практически миссия невозможна", - приводит слова Пристайко издание "Европейская правда".
По его словам, сейчас задача состоит в том, чтобы попытаться понять, как далеко можно зайти в подготовке выборов, насколько они будут честные, прозрачные, открытые, и можно ли вообще говорить о проведении выборов, когда не отведены войска.
Комментируя слова помощника украинского президента Ермака о возможности проведения местных выборов 31 октября 2020 года, министр отметил, что "все реалистично, если есть желание всех сторон". "В принципе реалистично с технической точки зрения, достаточно дней. Насколько реалистично, что лидеры смогут прийти к решению, которое откроет ворота этому процессу, - это совсем другое", - отметил Пристайко.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
03:23
В Раде намерены инициировать отставку главы МИД, рассказал депутат
0702112
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеАндрей ЕрмакБДИПЧ ОБСЕВадим ПристайкоОБСЕДонбассМИД УкраиныБюро по демократическим институтам и правам человекаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Акция в Киеве против земельной реформы
Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
Глава компании Нафтогаз Украина Андрей Коболев во время пресс-конференции в Киеве
На Украине заявили о взыскании с "Газпрома" 2,1 миллиарда долларов
Участники несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы и полиция у здания мэрии Москвы
Обвиняемым в применении насилия к силовикам в Москве вынесут приговоры
Флаги саммита стран-участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
Немецкое СМИ объяснило важность вступления России в НАТО
Раймонд Паулс. Архивное фото
Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой
Бурый медведь
В Тверской области лося, лису и семерых медведей убило током
Многоцелевое грузовое судно Севастополь
В Сингапуре арестовали попавшее под санкции США российское судно
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
В Раде намерены инициировать отставку главы МИД, рассказал депутат
Виктор Шеймов
В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ
Люди сдают теоретические экзамены по правилам дорожного движения в отделении ГИБДД в Москве
ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права
Такси
В Москве таксист изнасиловал уснувшую пассажирку, сообщили СМИ
Президент РФ Владимир Путин
Путин: работы по прокладке "Северного потока — 2" близки к завершению
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
Час расплаты: под США задымилась долговая бомба
Газораспределительная станция в Львовской области
Украина заявила о срыве переговоров по газу с Россией
Знак Учебный автомобиль на крыше автомобиля
В Гильдии автошкол оценили планы ГИБДД изменить экзамен на права
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:25Главы МИД России и Италии обсудили взаимодействие в киберпространстве
17:25Россия выступает за возобновление диалога в Ливии, заявил Лавров
17:24Три французских журналиста пострадали во время акции протеста в Париже
17:22Во Флориде ликвидировали стрелка на авиабазе ВМС США
17:20В Екатеринбурге локализовали пожар в школе
17:20Вышинский передал RSF список журналистов, преследуемых на Украине
17:20Матвиенко раскритиковала Новака за закон об "умных счетчиках"
17:19Переговоры между Россией и Италией пройдут в начале 2020 года
17:18Медведев заявил, что никаких "антибелорусских элементов" в России нет
17:17В Британии собака помогла вызвать скорую и спасла хозяйку
17:15Московский метрополитен объяснил наличие камер в кабинках туалетов
17:15В Госдуме считают, что Порошенко хочет сорвать Зеленскому переговоры
17:15В Ливии отметили необходимость решить разногласия в Средиземноморье
17:09В Москве задержали уголовника, который залез в детский сад через забор
17:08В Екатеринбурге произошел пожар в школе
17:05Синод: УПЦ не движется к "самоизоляции", а отстаивает каноны
17:04Минобороны испытало спутник-инспектор
17:04Синод УПЦ поддержал инициативу по Всеправославному совещанию
17:02В Вене завершилось заседание комиссии по выполнению СВПД
16:59Павлиашвили дал совет Паулсу после слов о российской публике
Лента новостейМолния