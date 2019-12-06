РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-06T06:21+0300
https://ria.ru/20191206/1562036383.html
Минфин Франции удалил вызвавший критику твит о шампанском
https://cdn22.img.ria.ru/images/150730/28/1507302825_0:15:2000:1140_1036x0_80_0_0_df352d87ca3a7c0f40436780bc0b7946.jpg
РИА Новости

Минфин Франции удалил вызвавший критику твит о шампанском

06:21 06.12.2019
510
© Depositphotos / dteuropeБокалы с шампанским
Бокалы с шампанским
© Depositphotos / dteurope
Бокалы с шампанским. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Министерство экономики и финансов Франции удалило твит с рекомендациями о выборе шампанского, размещенный в день массовых социальных протестов и вызвавший критику в связи со своей неуместностью.
Пятого декабря во Франции проходит крупнейшая за последнее время общенациональная забастовка, в которой принимают участие разные категории французов. В результате забастовки значительно нарушена работа транспорта по всей стране. По данным МВД, в акциях протеста по всей стране приняли участие более 800 тысяч человек.
Телеканал BFMTV публикует на своем сайте скриншот впоследствии удаленного сообщения в Twitter минфина. "Приближаются праздники конца года, прислушайтесь к нашим советам, как выбрать и хранить шампанское", - обратилось к гражданам ведомство со ссылкой на соответствующую статью.
С резкой критикой подобной рекомендации выступил, в частности, пресс-секретарь Французской коммунистической партии и заместитель мэра Парижа Ян Бросса.
Участники протестной акции в Париже против пенсионной реформы
Вчера, 18:56
Центр Парижа оказался парализован в результате беспорядков
"В день, когда рокочет социальный гнев, появляется такой "эксклюзивный" твит министерства финансов… "Как выбрать шампанское". Чемпионы по оторванности от реальности", - написал политик в своем микроблоге.
Обычные пользователи соцсетей также возмущены. Одни отмечают сомнительное "чувство своевременности", другие говорят об "издевательстве и политическом хамстве".
Поводом для недовольства бастующих во Франции, в числе которых транспортники, медицинские работники, учителя и другие, является объявленная правительством пенсионная реформа, которая может лишить некоторые категории работников ряда привилегий.
Всеобщая забастовка в Париже
© Фото : Sputnik France

Пятого декабря в Париже началась массовая акция против пенсионной реформы.

Во время демонстрации в Париже, Франция. 5 декабря 2019
1 из 13

Пятого декабря в Париже началась массовая акция против пенсионной реформы.

© Фото : Sputnik France
© REUTERS / Christian Hartmann

Организаторами акции стали несколько крупнейших профсоюзов Франции.

Во время демонстрации против пенсионной реформы в Париже, Франция. 5 декабря 2019
2 из 13

Организаторами акции стали несколько крупнейших профсоюзов Франции.

© REUTERS / Christian Hartmann
© Фото : Sputnik France

Протесты сопровождаются массовыми беспорядками и столкновениями с полицией.

Во время демонстрации в Париже, Франция. 5 декабря 2019
3 из 13

Протесты сопровождаются массовыми беспорядками и столкновениями с полицией.

© Фото : Sputnik France
© Фото : Sputnik France

Автомобильное движение в центре Парижа было полностью парализовано.

Во время демонстрации в Париже, Франция. 5 декабря 2019
4 из 13

Автомобильное движение в центре Парижа было полностью парализовано.

© Фото : Sputnik France
© Фото : Sputnik France

Власти мобилизовали шесть тысяч полицейских и жандармов для обеспечения порядка.

Во время демонстрации в Париже, Франция. 5 декабря 2019
5 из 13

Власти мобилизовали шесть тысяч полицейских и жандармов для обеспечения порядка.

© Фото : Sputnik France
© Фото : Sputnik France

На площади Насьон полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ.

Во время демонстрации в Париже, Франция. 5 декабря 2019
6 из 13

На площади Насьон полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ.

© Фото : Sputnik France
© Фото : Sputnik France

Как сообщили в профсоюзе CGT, всего в акциях протеста во Франции принимают участие около 1,5 миллиона человек.

Во время демонстрации в Париже, Франция. 5 декабря 2019
7 из 13

Как сообщили в профсоюзе CGT, всего в акциях протеста во Франции принимают участие около 1,5 миллиона человек.

© Фото : Sputnik France
© Фото : Sputnik France

В Нанте и Бордо демонстранты бросали в полицейских петарды и взрывпакеты, били витрины и поджигали урны.

Во время демонстрации в Париже, Франция. 5 декабря 2019
8 из 13

В Нанте и Бордо демонстранты бросали в полицейских петарды и взрывпакеты, били витрины и поджигали урны.

© Фото : Sputnik France
© REUTERS / Christian Hartmann

Организаторы объявили забастовку бессрочной.

Во время демонстрации против пенсионной реформы в Париже, Франция. 5 декабря 2019
9 из 13

Организаторы объявили забастовку бессрочной.

© REUTERS / Christian Hartmann
© Фото : Sputnik France

Полицейские задержали около 90 демонстрантов.

Во время демонстрации в Париже, Франция. 5 декабря 2019
10 из 13

Полицейские задержали около 90 демонстрантов.

© Фото : Sputnik France
© REUTERS / Christian Hartmann

Забастовка привела к отмене работы значительной части общественного транспорта.

Во время демонстрации против пенсионной реформы в Париже, Франция. 5 декабря 2019
11 из 13

Забастовка привела к отмене работы значительной части общественного транспорта.

© REUTERS / Christian Hartmann
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Всего по стране было запланировано около 250 манифестаций.

Во время демонстрации против пенсионной реформы в Париже, Франция. 5 декабря 2019
12 из 13

Всего по стране было запланировано около 250 манифестаций.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
© Фото : Sputnik France

Поводом для забастовки является предложенная Макроном реформа, лишающая представителей многих профессий ряда пенсионных привилегий.

Во время демонстрации в Париже, Франция. 5 декабря 2019
13 из 13

Поводом для забастовки является предложенная Макроном реформа, лишающая представителей многих профессий ряда пенсионных привилегий.

© Фото : Sputnik France
1 из 13

Пятого декабря в Париже началась массовая акция против пенсионной реформы.

© Фото : Sputnik France
2 из 13

Организаторами акции стали несколько крупнейших профсоюзов Франции.

© REUTERS / Christian Hartmann
3 из 13

Протесты сопровождаются массовыми беспорядками и столкновениями с полицией.

© Фото : Sputnik France
4 из 13

Автомобильное движение в центре Парижа было полностью парализовано.

© Фото : Sputnik France
5 из 13

Власти мобилизовали шесть тысяч полицейских и жандармов для обеспечения порядка.

© Фото : Sputnik France
6 из 13

На площади Насьон полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ.

© Фото : Sputnik France
7 из 13

Как сообщили в профсоюзе CGT, всего в акциях протеста во Франции принимают участие около 1,5 миллиона человек.

© Фото : Sputnik France
8 из 13

В Нанте и Бордо демонстранты бросали в полицейских петарды и взрывпакеты, били витрины и поджигали урны.

© Фото : Sputnik France
9 из 13

Организаторы объявили забастовку бессрочной.

© REUTERS / Christian Hartmann
10 из 13

Полицейские задержали около 90 демонстрантов.

© Фото : Sputnik France
11 из 13

Забастовка привела к отмене работы значительной части общественного транспорта.

© REUTERS / Christian Hartmann
12 из 13

Всего по стране было запланировано около 250 манифестаций.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
13 из 13

Поводом для забастовки является предложенная Макроном реформа, лишающая представителей многих профессий ряда пенсионных привилегий.

© Фото : Sputnik France
670110
Обсудить 1
Минфин ФранцииФранцияTwitterВ мире
Рекомендуем
Порт Пусан в Южной Корее
В Южной Корее российский танкер оказался без присмотра из-за санкций
Акватория порта в Севастополе
Крымская делегация призвала Сербию не медлить с признанием полуострова
Флаги саммита стран-участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
Немецкое СМИ объяснило важность вступления России в НАТО
Акция в Киеве против земельной реформы
Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
Раймонд Паулс. Архивное фото
Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян прокомментировала пост Ирвина Уэлша, сославшегося на RT
Акция в Риге в защиту образования на русском языке. 5 декабря 2019
В Латвии оценили результаты шествия в защиту русского образования
Актер Арманд Ассанте, глава РОСКИНО Екатерина Мцитуридзе и кинокритик Денис Рузаев
Актер Арманд Ассанте раскрыл секрет почти 60-летней карьеры
Зеленский говорит с пранкером
Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским
Здание президиума Российской Академии наук в Москве
В Москве ученые призвали изучить риск "метанового апокалипсиса"
Во время демонстрации против пенсионной реформы в Париже, Франция. 5 декабря 2019
ЕК объяснила, почему не осудила полицейское насилие на акциях в Париже
Многоцелевое грузовое судно Севастополь
В Сингапуре арестовали попавшее под санкции США российское судно
Президент США Дональд Трамп
Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегатам из России
Президент РФ Владимир Путин
В Кремле анонсировали международный телефонный разговор Путина
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
В Испании "оживили" женщину, сердце которой остановилось на 6,5 часа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:25Главы МИД России и Италии обсудили взаимодействие в киберпространстве
17:25Россия выступает за возобновление диалога в Ливии, заявил Лавров
17:24Три французских журналиста пострадали во время акции протеста в Париже
17:22Во Флориде ликвидировали стрелка на авиабазе ВМС США
17:20В Екатеринбурге локализовали пожар в школе
17:20Вышинский передал RSF список журналистов, преследуемых на Украине
17:20Матвиенко раскритиковала Новака за закон об "умных счетчиках"
17:19Переговоры между Россией и Италией пройдут в начале 2020 года
17:18Медведев заявил, что никаких "антибелорусских элементов" в России нет
17:17В Британии собака помогла вызвать скорую и спасла хозяйку
17:15Московский метрополитен объяснил наличие камер в кабинках туалетов
17:15В Госдуме считают, что Порошенко хочет сорвать Зеленскому переговоры
17:15В Ливии отметили необходимость решить разногласия в Средиземноморье
17:09В Москве задержали уголовника, который залез в детский сад через забор
17:08В Екатеринбурге произошел пожар в школе
17:05Синод: УПЦ не движется к "самоизоляции", а отстаивает каноны
17:04Минобороны испытало спутник-инспектор
17:04Синод УПЦ поддержал инициативу по Всеправославному совещанию
17:02В Вене завершилось заседание комиссии по выполнению СВПД
16:59Павлиашвили дал совет Паулсу после слов о российской публике
Лента новостейМолния