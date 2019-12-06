Минфин Франции удалил вызвавший критику твит о шампанском

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Министерство экономики и финансов Франции удалило твит с рекомендациями о выборе шампанского, размещенный в день массовых социальных протестов и вызвавший критику в связи со своей неуместностью.
Пятого декабря во Франции проходит крупнейшая за последнее время общенациональная забастовка, в которой принимают участие разные категории французов. В результате забастовки значительно нарушена работа транспорта по всей стране. По данным МВД, в акциях протеста по всей стране приняли участие более 800 тысяч человек.
Телеканал BFMTV публикует на своем сайте скриншот впоследствии удаленного сообщения в Twitter минфина. "Приближаются праздники конца года, прислушайтесь к нашим советам, как выбрать и хранить шампанское", - обратилось к гражданам ведомство со ссылкой на соответствующую статью.
С резкой критикой подобной рекомендации выступил, в частности, пресс-секретарь Французской коммунистической партии и заместитель мэра Парижа Ян Бросса.
"В день, когда рокочет социальный гнев, появляется такой "эксклюзивный" твит министерства финансов… "Как выбрать шампанское". Чемпионы по оторванности от реальности", - написал политик в своем микроблоге.
Обычные пользователи соцсетей также возмущены. Одни отмечают сомнительное "чувство своевременности", другие говорят об "издевательстве и политическом хамстве".
Поводом для недовольства бастующих во Франции, в числе которых транспортники, медицинские работники, учителя и другие, является объявленная правительством пенсионная реформа, которая может лишить некоторые категории работников ряда привилегий.
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