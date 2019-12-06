На Украине заявили о взыскании с "Газпрома" 2,1 миллиарда долларов

Глава компании "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев во время пресс-конференции в Киеве

Всего, по его словам, с российской компании удалось взыскать 2,1 миллиарда долларов, что составляет 45 процентов компенсации, присужденной в феврале 2018 года.

"Эту часть выигрыша мы отразили в отчетности и заплатили соответствующие налоги и дивиденды. Таким образом, эта сумма почти полностью попала в госбюджет Украины", — заявил Коболев в интервью LIGA.net

Также он заявил, что "Нафтогаз" в настоящее время работает над взысканием оставшейся суммы. С учетом процентов это, как он уточнил, составляет около трех миллиардов долларов.

Коболев подчеркнул, что если "Газпром" оставшуюся сумму не вернет, то украинская компания получит разрешения местных судов на продажу его активов.

Вместо компенсаций по искам

Ранее министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что ожидает в ближайшее время начала согласования Киевом и Москвой условий поставок газа и деталей транзитного договора.

При этом, по его словам, Украина в качестве компенсаций по искам готова принять прямые поставки газа, которые Киев выиграл в международных судах.

Оржель добавил, что если Киеву и Москве договориться не удастся, Украина не станет отзывать иски против "Газпрома" из международных арбитражей.

Если транзит будет продолжен, то иски о неполучении Киевом дохода не будут иметь оснований или будут значительно снижены, заключил министр.

Газовые споры

В декабре 2017-го и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о контрактах на поставку и транзит газа.

По иску о контрактах на поставки вердикт вынесен в пользу "Газпрома", а по иску о контрактах на транзит "Нафтогазу" присуждено 4,673 миллиарда долларов.

Так как арбитры зачли встречные требования, то "Газпром" в итоге должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов.

Российская компания попыталась оспорить решение, однако 27 ноября суд округа Свеа окончательно отклонил апелляцию, ее обжалование невозможно.

Действующие договоры на поставку и транзит газа истекают в конце года. Москва настаивает, что новые соглашения могут быть подписаны при условии двустороннего отказа от претензий в международном арбитраже и прекращении судебных разбирательств.