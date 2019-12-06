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Представитель Киева считает необходимым модернизировать "Минск"
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РИА Новости

Представитель Киева считает необходимым модернизировать "Минск"

03:26 06.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАлексей Резников
Алексей Резников
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 6 дек - РИА Новости. Официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников считает необходимым модернизировать Минские соглашения после саммита в "нормандском" формате.
Встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Украине пройдет 9 декабря в Париже.
"Необходимо модернизировать Минские соглашения, я не вижу в этом никакой проблемы. Если у нас действительно будет на "норманди" ("нормандском" саммите - ред.) поднят вопрос, что мы движемся к миру, нет проблем модернизации Минских соглашений, так как время истекло, их писали в 2014 году, уже изменилась история", - заявил Резников в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в ночь на пятницу.
По его мнению, в рамках трехсторонней группы необходимо создать пятую подгруппу по вопросам контроля украинско-российской границы.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском". В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.
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11 февраля 2018, 10:00
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