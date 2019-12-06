Представитель Киева считает необходимым модернизировать "Минск"

"Необходимо модернизировать Минские соглашения, я не вижу в этом никакой проблемы. Если у нас действительно будет на "норманди" ("нормандском" саммите - ред.) поднят вопрос, что мы движемся к миру, нет проблем модернизации Минских соглашений, так как время истекло, их писали в 2014 году, уже изменилась история", - заявил Резников в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в ночь на пятницу.