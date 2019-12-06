Зеленский готов в Париже обсудить с Путиным газ, сообщил депутат Рады

"Они (российская сторона) приостановили почти контакт с нашей стороной специально для того, чтобы не было подписано документов до "нормандской" встречи. Я думаю, что они надеются, что, может, президент Путин надавит на президента Зеленского. Но на президента Зеленского не надо давить, на него где сядешь, там и слезешь. Давать на него бессмысленно, и он готов к разговору также о газе", - заявил Потураев в эфире телеканала "1+1" в четверг.

Четырехсторонний саммит пройдет 9 декабря. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что Путин и Зеленский смогут во время этой встречи обсудить газовую тему.

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются 2019 годом. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было. Дата следующей министерской трехсторонки пока не назначена.

При этом Путин в понедельник обсудил газовую проблематику в телефонном разговоре с Зеленским, а во вторник - с министром энергетики Александром Новаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Детали переговоров не сообщались.