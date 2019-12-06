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Зеленский готов в Париже обсудить с Путиным газ, сообщил депутат Рады
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РИА Новости

Зеленский готов в Париже обсудить с Путиным газ, сообщил депутат Рады

02:09 06.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Президент Украины Владимир Зеленский на первом заседании девятого созыва Верховной рады
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 6 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский готов на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Париже обсуждать газовые вопросы, но давлению не поддастся, заявил влиятельный депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Никита Потураев.
"Они (российская сторона) приостановили почти контакт с нашей стороной специально для того, чтобы не было подписано документов до "нормандской" встречи. Я думаю, что они надеются, что, может, президент Путин надавит на президента Зеленского. Но на президента Зеленского не надо давить, на него где сядешь, там и слезешь. Давать на него бессмысленно, и он готов к разговору также о газе", - заявил Потураев в эфире телеканала "1+1" в четверг.
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Зеленский прокомментировал ситуацию с транзитом российского газа
Четырехсторонний саммит пройдет 9 декабря. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что Путин и Зеленский смогут во время этой встречи обсудить газовую тему.
Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются 2019 годом. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было. Дата следующей министерской трехсторонки пока не назначена.
При этом Путин в понедельник обсудил газовую проблематику в телефонном разговоре с Зеленским, а во вторник - с министром энергетики Александром Новаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Детали переговоров не сообщались.
В четверг в Вене прошли двусторонние консультации по газу с участием Новака, Миллера, министра энергетики Украины Алексея Оржеля, а также глав "Нафтогаза" и "Оператора газотранспортной системы Украины". Минэнерго России по итогам сообщило, что стороны договорились интенсифицировать работу в двустороннем формате в ближайшие дни.
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