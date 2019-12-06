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Туризм
2019-12-06T03:19+0300
https://ria.ru/20191206/1562034381.html
В Сочи стартует горнолыжный сезон
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РИА Новости

В Сочи стартует горнолыжный сезон

01:18 06.12.2019 (обновлено: 03:19 06.12.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкКанатная дорога горно-туристического центра в Красной Поляне
Канатная дорога горно-туристического центра в Красной Поляне
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 6 дек – РИА Новости. Торжественное открытие трасс для катания и старт горнолыжного сезона пройдет на высоте более 2 тысяч метров в пятницу на курорте "Красная Поляна" в Сочи.
В Сочи в конце ноября резко похолодало, в горах прошли обильные снегопады. Это позволило горнолыжному сезону в Сочи стартовать раньше привычной середины декабря.
"Курорт "Красная Поляна" открывает горнолыжный сезон 6 декабря. Катания в зимнем сезоне 2019 / 2020 откроются в горной долине Цирк-2 на высоте +2050 метров над уровнем моря", - говорится в сообщении курорта.
Вслед за "Красной Поляной" откроют свои трассы для лыжников и сноубордистов два других курорта. Так, с субботы начнутся тестовые катания на трассах горно-туристического центра "Газпром", а официально горнолыжный сезон стартует здесь после 20 декабря. Также 20 декабря планирует отпраздновать открытие сезона курорт "Роза Хутор", который с начала декабря также в тестовом режиме принимает горнолыжников.
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