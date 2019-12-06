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Депутат Рады рассказал о целях Украины на "нормандском" саммите
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РИА Новости

Депутат Рады рассказал о целях Украины на "нормандском" саммите

01:03 06.12.2019 (обновлено: 01:54 06.12.2019)
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© Фото : страница Никиты Потураева в FacebookНикита Потураев
Никита Потураев
© Фото : страница Никиты Потураева в Facebook
КИЕВ, 6 дек - РИА Новости. Киев рассчитывает на "нормандском" саммите в Париже договориться об устойчивом прекращении огня, освобождении пленных и запуске диалога о выборах после выполнения первых двух условий, заявил влиятельный депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Никита Потураев.
Встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию на Украине пройдет 9 декабря в Париже.
"Это не встреча для подписания соглашения. Оттуда не приедет новый Минск или какой-то Париж", - заявил Потураев в эфире телеканала "1+1" в четверг.
Итогом второго "нормандского" саммита стало соглашение "Минск-2". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил ранее, что прорыва на третьем саммите ожидать не стоит.
"Оттуда могут приехать три вещи, над которыми работала украинская сторона, и то, на что мы надеемся. Это устойчивое прекращение огня по всей линии разграничения, это освобождение всех наших военнопленных… и третье – это только при условии двух пунктов может начаться политический процесс, а именно выборы", - сказал депутат.
Вадим Пристайко
4 декабря, 09:26
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Партия "Слуга народа"Ситуация на Украине"Нормандская четверка"Верховная Рада УкраиныКиевУкраинаВ мире
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