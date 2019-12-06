Депутат Рады рассказал о целях Украины на "нормандском" саммите

"Это не встреча для подписания соглашения. Оттуда не приедет новый Минск или какой-то Париж", - заявил Потураев в эфире телеканала "1+1" в четверг.

"Оттуда могут приехать три вещи, над которыми работала украинская сторона, и то, на что мы надеемся. Это устойчивое прекращение огня по всей линии разграничения, это освобождение всех наших военнопленных… и третье – это только при условии двух пунктов может начаться политический процесс, а именно выборы", - сказал депутат.