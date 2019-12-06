РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-06T11:17+0300
https://ria.ru/20191206/1562008210.html
Великобританию унижает "могучий карлик": он поставил ей ультиматум
https://cdn23.img.ria.ru/images/156200/77/1562007724_586:188:2091:1035_1036x0_80_0_0_7c5d13e7de761dd066fff863ebe2e288.jpg
РИА Новости

Великобританию унижает "могучий карлик": он поставил ей ультиматум

08:00 06.12.2019 (обновлено: 11:17 06.12.2019)
32835
© AFP 2019 / Daniel Leal-OlivasПремьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель на саммите НАТО в Лондоне
Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель на саммите НАТО в Лондоне
© AFP 2019 / Daniel Leal-Olivas
Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
Пожалуй, сложно себе представить тот особый и изысканный вид удовольствия, который испытывает политик, руководящий маленькой, но гордой страной, когда у него появляется возможность унизить империю, когда-то владевшую половиной мира.
В этом смысле премьеру Люксембурга Ксавье Беттелю можно позавидовать, тем более что приятным бонусом к этому публичному унижению шел тот факт, что издеваться над британским визави он мог прямо в Лондоне.
Еще год назад невозможно было себе представить ситуацию, в которой глава микроскопического европейского государства мог бы щелкать по носу британского премьера, но именно это случилось из-за Брекзита. Более того: Беттель, на самом деле, раскрыл карты не только и не столько в плане того, что Евросоюз собирается сделать с Борисом Джонсоном, сколько в плане дальнейшей незавидной судьбы лондонского Сити и его многочисленных банкиров и инвестиционных фондов.
Если коротко, перед Великобританией стоит выбор: или Лондон будет сброшен с мирового финансового пьедестала, или Брекзит придется отменить на максимально неблагоприятных для Великобритании условиях. Именно так переводится с дипломатического на русский заявление, которое премьер-министр Люксембурга сделал в Лондоне, куда прибыл на саммит НАТО.
Участники акции сторонников Brexit в Лондоне. 29 марта 2019
30 августа, 12:40
Британская оппозиция может пойти на Brexit без сделки, считает эксперт
Впрочем, на самом саммите Беттеля не было заметно (что логично с учетом военной мощи страны, которую он представляет). Зато он блистал на специальной конференции Лондонской школы экономики (London School of Economics) — главного мозгового центра Великобритании. Выступая перед сливками британской финансовой тусовки, он заявил: "Факт в том, что мы не можем согласиться, чтобы вы выбирали лучшее или самое желаемое. Факт — что вы решили уйти <...>. Я не соглашусь на уничтожение единого рынка (Евросоюза. — Прим. ред.). У нас есть правила, и вы должны будете принять эти правила", особо подчеркнув, что Великобритания не может быть привередливой и разборчивой во взаимоотношениях с Евросоюзом.
Одной фразой (которая, очевидно, отражает позицию европейского истеблишмента) Беттель подписал приговор британскому финансовому сектору, а возможно, и британской экономике в целом.
Дело в том, что весь план Бориса Джонсона, его сторонников и даже некоторых противников сводится к следующей схеме: Великобритания выходит из Евросоюза, а потом сбрасывает с себя все обязательства, в том числе финансовые, связанные с членством в Евросоюзе.
В самой стране, оставшейся без надзора Брюсселя, проводятся жесткие реформы (отменяются или урезаются социальные гарантии, снижаются экологические, технические и другие стандарты), снижаются налоги, отменяются европейские финансовые правила и ограничения, сковывающие финансовый сектор, а также блокируется нежелательная миграция из Евросоюза. При этом Великобритания заключает с ЕС договор о свободной торговле или получает какую-то другую форму доступа на европейские рынки — по аналогии с тем, как это происходит в случае Швейцарии или Норвегии. На выходе получается эдакий Сингапур-на-Темзе: страна с низкими налогами и урезанными экологическими и социальными стандартами, в которую будут сбегать от налогов и регулирования компании (и капиталы) со всего Евросоюза. Метафора про "Сингапур-на-Темзе" — это не риторическое изобретение российской пропаганды, а один из ярких образов, которые использовали сами сторонники Брекзита для того, чтобы убедить британских избирателей голосовать за выход из Евросоюза.
Плакаты сторонников Brexit у здания Парламента в Лондоне
18 ноября, 10:38
В МИД предупредили о рисках для российских компаний после Brexit
Этот план совмещал находчивость и наглость, столь свойственную лучшим представителям британского политического класса, ибо работал по принципу "чтобы у нас все было и нам за это ничего не было". Фактически Лондон планировал избавиться от всех негативных последствий членства в Евросоюзе, сохранить все позитивные аспекты и заодно "угнать" из Германии, Франции и других стран Евросоюза инвесторов, работодателей и крупных налогоплательщиков.
Сделка, заключенная Борисом Джонсоном с Еврокомиссией, — как раз первая часть этого плана, и она предполагает официальный выход Великобритании из Евросоюза в самом начале 2020 года, а также переходный период, за который, как предполагается, Великобритания и Евросоюз договорятся, как жить дальше. Жребий, казалось бы, брошен, документы подписаны, праздничный салют назначен на 31 января. Но тут на сцену Лондонской школы экономики выходит Ксавье Беттель и объясняет: это не жребий брошен, а ловушка захлопнулась.
Да, Великобритания выйдет из Евросоюза, но доступ на европейский рынок она получит только в том случае, если согласится соблюдать те же требования, которые вынуждены соблюдать страны — члены ЕС. То есть схема, в которой Великобритания получала все плюшки и бонусы от европейского рынка и при этом могла грабить европейские государства, забирая у них работодателей и капиталы, превращается в схему, в которой Великобритания будет вынуждена принимать и строго соблюдать все, что от нее потребует Брюссель. При этом весь Брекзит заключается в том, что премьер Великобритании теперь не сможет влиять на то, как эти самые правила принимаются и применяются.
Можно смело сделать ставку еще и на то, что в качестве "бонуса" на Джонсона повесят необходимость разрешить свободный въезд, пребывание и передвижение по Великобритании польских сантехников, румынских попрошаек, африканских беженцев и ближневосточных террористов, которых так активно принимает к себе Евросоюз.
Флаги и светящиеся палочки участников акции против Brexit в Лондоне
22 октября, 22:19
ЕК ждет от правительства Британии информации о дальнейших шагах по Brexit
Вероятно, месье Беттеля в качестве премьера главной евросоюзной страны-офшора вполне устроит сценарий, в котором Джонсон, просто исходя из чувства политического самосохранения, откажется выполнять все эти требования. Но тогда Великобритания будет отрезана от общеевропейского рынка и, что самое главное, Лондон уже не сможет выполнять функции главного европейского финансового центра, не говоря уже о том, что многочисленным британским офшорам (Мэн, Джерси, Гернси, Британские Виргинские Острова и так далее), вероятно, станет гораздо сложнее работать с европейскими клиентами. В результате это не Лондон станет "Сингапуром-на-Темзе" и точкой притяжения европейских капиталов, а совсем наоборот: Франкфурт, Париж и Люксембург разделят между собой денежные потоки, которые начнут утекать из британской столицы.
По оценке Ernst & Young, которую цитирует агентство Рейтер, из Лондона может "сбежать" один триллион фунтов — и это сравнительно консервативная оценка.
...Самый великий британец XX века Уинстон Черчилль много писал и говорил о превосходстве цивилизованных арийских наций над нецивилизованными неарийскими, а также предсказывал, например, раздел Китая.
Интересно, как бы он отреагировал на ситуацию, в которой "европейские карлики" будут делить между собой лондонские капиталы.
5591063473357
Обсудить 9
Борис ДжонсонВеликобританияАвторы
Популярные комментарии
Если все эти ништяки бритам придётся освоить, я даже стопочку налью, за торжество исторической справедливости.
6 декабря, 08:33
CCicicipi
6870002
Уточните, пожалуйста время наливания стопочки - чокнемся по Whats App'у :-)
6 декабря, 08:57
Ильяс Димиров
45110002
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на пресс-конференции по итогам встречи. 30 мая 2018
Болгария научилась верить России. Но это ей не поможет
Президент Франции Эммануэль Макрон
"Россия атаковала всю Европу с территории Франции": дело в мести
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
Час расплаты: под США задымилась долговая бомба
На месте преступления в Ишеевке
"Никто не ожидал": ульяновские врачи пойдут под суд вместо убийцы
Банкноты номиналом 1000 гривен
Все мировые валюты обвалились по отношению к гривне
Экономический форум Россия – Африка. День второй
США: Россия съедает наш обед в Африке
Военный конвой США в Сирии
В Сирии сообщили о нападении неизвестных на американскую военную базу
Участники акции Займись делом, а не языком в Киеве
"Украинские области России". О чем мечтает Киев
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян прокомментировала пост Ирвина Уэлша, сославшегося на RT
Виктор Шеймов
В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ
Президент Украины Владимир Зеленский
Украина отравила Америку
Акция протеста против соглашения с МВФ в Буэнос-Айресе
Наконец-то дошло: Международный валютный фонд теряет клиентов
Газораспределительная станция в Львовской области
Украина заявила о срыве переговоров по газу с Россией
Многоцелевое грузовое судно Севастополь
В Сингапуре арестовали попавшее под санкции США российское судно
Бурый медведь
В Тверской области лося, лису и семерых медведей убило током
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:24Три французских журналиста пострадали во время акции протеста в Париже
17:22Во Флориде ликвидировали стрелка на авиабазе ВМС США
17:20В Екатеринбурге локализовали пожар в школе
17:20Вышинский передал RSF список журналистов, преследуемых на Украине
17:20Матвиенко раскритиковала Новака за закон об "умных счетчиках"
17:19Переговоры между Россией и Италией пройдут в начале 2020 года
17:18Медведев заявил, что никаких "антибелорусских элементов" в России нет
17:17В Британии собака помогла вызвать скорую и спасла хозяйку
17:15Московский метрополитен объяснил наличие камер в кабинках туалетов
17:15В Госдуме считают, что Порошенко хочет сорвать Зеленскому переговоры
17:15В Ливии отметили необходимость решить разногласия в Средиземноморье
17:09В Москве задержали уголовника, который залез в детский сад через забор
17:08В Екатеринбурге произошел пожар в школе
17:05Синод: УПЦ не движется к "самоизоляции", а отстаивает каноны
17:04Минобороны испытало спутник-инспектор
17:04Синод УПЦ поддержал инициативу по Всеправославному совещанию
17:02В Вене завершилось заседание комиссии по выполнению СВПД
16:59Павлиашвили дал совет Паулсу после слов о российской публике
16:56Патриарх: власти помогут восстановить в Москве подворье Церкви Америки
16:56Путин на встрече с бизнесменами из Германии перешел на немецкий язык
Лента новостейМолния