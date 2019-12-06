Зоозащитники: в свердловском приюте для собак устроили концлагерь

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Мария Марикян. Зоозащитники из Свердловской области подняли шум в соцсетях: по их словам, беспризорных собак в пункте кратковременного содержания доводят до истощения. Волонтеры уверяют: после отлова животных не выпускают на волю, не лечат, а от больных и вовсе избавляются — выкидывают прямо на улицу, где те погибают. Хозяин передержки в свою очередь все это опровергает. Активисты намерены обратиться в прокуратуру и Следственный комитет.

"Одни кости"

Представители уральского фонда по защите животных опубликовали пост во "ВКонтакте" с фотографиями изможденных собак. В ужасающем состоянии четвероногих они обвинили индивидуального предпринимателя Максима Щипачева из города Камышлова. Дело в том, что Щипачев ранее выиграл муниципальный контракт на отлов собак в нескольких городах Свердловской области — Камышлове, Асбесте, Богдановиче, Талице и Сухом Логе. Всех собак доставляют в Камышлов, по адресу улица Ирбитская, 66. Одна только администрация Камышловского района выделяет на содержание и отлов четвероногих более миллиона рублей в год. Однако, утверждают зооактивисты, беззащитных животных на передержке не кормят и не лечат.

Все началось с пса по кличке Снежок. "Одна из волонтеров периодически приходила в ПКС (пункт кратковременного содержания животных), чтобы чем-то помочь. Однажды она увидела, в каком состоянии был Снежок. Забрала его оттуда со слезами на глазах, приютила у себя. Не собака — одни кости, — рассказывает представитель благотворительного фонда "ЗООзащита" в Екатеринбурге Татьяна Бронских. — После этого активисты из Асбеста и Богдановича начали массово присылать мне сообщения, что таких, как Снежок, в том самом ПКС еще немало. Животные не просто истощены — они там гибнут. Первого декабря мы выехали на место".

© Фото : предоставлено Татьяной Бронских Пес по кличке Снежок © Фото : предоставлено Татьяной Бронских Пес по кличке Снежок

Как объяснила Бронских, после отлова животных нужно осмотреть, при необходимости провести карантинные мероприятия, затем — вакцинацию, стерилизацию и лечение. Через 30 дней, если собака здорова, не проявляет агрессии, а хозяева — ни старые, ни новые — так и не нашлись, животных отпускают на волю в точности в том месте, где их подобрали. Но, по словам волонтеров, обратившихся в екатеринбургский фонд, по истечении срока собак не выпускают, а хозяева не могут найти своих питомцев — "они будто исчезают".

Дежурство

"Мы приехали к Щипачеву в три часа дня. Однако он нас не пустил, сослался на санитарный день. Я вызвала полицейских — их не пустили по той же причине. Они просто развернулись и уехали! — возмущается Бронских. — Тогда я сама отправилась в отдел полиции и написала заявление с просьбой немедленно пресечь издевательства над животными. Полицейские снова прибыли. Зашли внутрь приюта, а затем покинули помещение через запасной выход!"

После этого волонтеры организовали дежурство у центра передержки. Сначала вдвоем, вскоре присоединились и другие активисты. "В общей сложности нас было двадцать человек, в том числе трое представителей казачества. Сидели там до самого утра. За все это время собак не выгуливали, не кормили", — делится подробностями Татьяна. Второго декабря она ненадолго отлучилась — подавала обращение в местную прокуратуру, а когда вернулась к ПКС, застала следующую картину: к приюту подъехала машина, забрала двух истощенных малоподвижных собак и вывезла их за территорию. Волонтеры были в ужасе — животных просто выбросили посреди поля. Активисты догнать испуганных собак не смогли. Затем та же машина прибыла к пункту за очередной "партией".

© Фото : предоставлено Татьяной Бронских Собаки в пункте кратковременного содержания © Фото : предоставлено Татьяной Бронских Собаки в пункте кратковременного содержания

"Мы перегородили вход и выход. Я вновь вызвала полицию. Сотрудники приюта долго совещались и, наконец, впустили меня. Большая часть животных в ужасном состоянии: истощены, голодны. В помещении, где они содержатся, не соблюдается температурный режим. Мне разрешили забрать лишь четырех собак", — вздыхает Бронских. Сколько всего там питомцев, подсчитать точно не удалось: "Около 50". Пока из "плена" вызволили 16 собак, у всех зафиксировано истощение. "У одного — перелом бедра со смещением, у двух псов сломаны лапки, еще у одной собаки загнило ухо от клипсы", — перечисляет Татьяна.

Проверки

РИА Новости попыталось связаться с Максимом Щипачевым, однако получить у него комментарий не удалось. Ранее местным СМИ он рассказал , что в конце ноября состоялась плановая проверка с участием областного департамента ветеринарии и прокуратуры, "нарушений не было выявлено".

"Они больные, обезвоженные, эвтаназию таким собакам по новому законодательству делать нельзя, они живут до наступления естественной смерти", — прокомментировал журналистам Щипачев, объясняя, почему животные находятся в плохом состоянии.

В пресс-службе прокуратуры по Свердловской области РИА Новости подтвердили, что в ноябре в приют действительно выезжали. По словам представителей надзорного ведомства, "началась проверка в части исполнения муниципальных контрактов по отлову безнадзорных животных". "Мы ждем результаты, после чего примем все необходимые меры".

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых проинформировал агентство о том, что жалобы на предпринимателя от местных жителей поступили и в полицию. "В обязательном порядке будет дана правовая оценка действиям Щипачева. Делать однозначные выводы пока преждевременно", — сказал он.

Руководитель "ЗООзащиты" Анна Вайман в беседе с корреспондентом заверила, что волонтеры собираются довести дело до конца. "Мы намерены обратиться в Следственный комитет и подать заявление на бездействие сотрудников полиции и на коррупционную составляющую в действиях индивидуального предпринимателя". Щипачев, полагает она, реализуя муниципальный контракт на бюджетные целевые средства, "растрачивает их недолжным образом".

"Также готовим обращение в прокуратуру, укажем на нарушение закона о защите животных: собаки содержались в чудовищных условиях. У одного пса перелом. Мы опасаемся, что в приюте могут подделать документ (карточку с фото собаки, где указано, когда ее отловили), написав там, что травму она получила еще до отлова. Ветеринар осмотрел перелом — ему порядка месяца. Если животное поступило в приют с травмой, почему помощь не оказали сразу?" — задается вопросом Вайман.