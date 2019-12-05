СМИ узнали об идее Зеленского создать в Донбассе муниципальную стражу

КИЕВ, 5 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский предложит на встрече в "нормандском" формате создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса "муниципальную стражу" из представителей Украины, ОБСЕ и ЛНР/ДНР, передает Espreso.tv.
Глава государства отметил, что это "является одной из имеющихся у его команды идей".
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"При этом, по замыслу Зеленского, представителей "той стороны" должны набирать из числа тех, кто "не стрелял, не убивал" - не участвовал в боевых действиях", - сообщил телеканал со ссылкой на участника встречи президента с пострадавшими на заре "евромайдана" студентами.
Вместе с тем президент заверил участников встречи, что не собирается идти на уступки Владимиру Путину во время встречи в Париже, отметив, что лучше приедет с саммита ни с чем.
Ранее в Кремле заявили, что прорыва в переговорах на саммите ждать не стоит.
Встреча лидеров "нормандской четверки" пройдет 9 декабря в Париже.
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