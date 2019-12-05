СМИ узнали об идее Зеленского создать в Донбассе муниципальную стражу

Глава государства отметил, что это "является одной из имеющихся у его команды идей".

"При этом, по замыслу Зеленского, представителей "той стороны" должны набирать из числа тех, кто "не стрелял, не убивал" - не участвовал в боевых действиях", - сообщил телеканал со ссылкой на участника встречи президента с пострадавшими на заре "евромайдана" студентами.