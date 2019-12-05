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Меркель слушала сидя гимн Казахстана на встрече с Токаевым
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РИА Новости

Меркель слушала сидя гимн Казахстана на встрече с Токаевым

22:20 05.12.2019 (обновлено: 23:30 05.12.2019)
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БЕРЛИН, 5 дек — РИА Новости. В правительстве ФРГ подтвердили, что канцлер Ангела Меркель сидя слушала гимн Казахстана на встрече с главой государства Касым-Жомартом Токаевым.
Ранее в Сети появилось видео, на котором Токаев встает со стула при первых звуках национального гимна, Меркель же остается сидеть.
"Это не фейк, канцлер слушала гимн сидя", — подтвердили в бундестаге.
С июня Меркель пережила несколько публичных приступов сильной дрожи. Официально утверждалось, что канцлер чувствует себя хорошо. В ходе нескольких визитов лидеров иностранных государств в Германию в последние месяцы канцлер впервые в истории Германии слушала государственный гимн, сидя на стуле.
Прибыв в ноябре с официальным визитом в Индию, Меркель вопреки протоколу слушала исполнение национальных гимнов двух стран сидя. Аналогично в ходе визита в Китай в сентябре Меркель не встала при исполнении гимнов. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян встал, когда заиграл китайский гимн.
Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине
11 июля, 20:44
Слова Меркель во время приступа прочитали по губам
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Касым-Жомарт ТокаевАнгела МеркельГерманияКазахстанВ мире
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