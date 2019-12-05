Меркель слушала сидя гимн Казахстана на встрече с Токаевым

Ранее в Сети появилось видео, на котором Токаев встает со стула при первых звуках национального гимна, Меркель же остается сидеть.

"Это не фейк, канцлер слушала гимн сидя", — подтвердили в бундестаге.

С июня Меркель пережила несколько публичных приступов сильной дрожи. Официально утверждалось, что канцлер чувствует себя хорошо. В ходе нескольких визитов лидеров иностранных государств в Германию в последние месяцы канцлер впервые в истории Германии слушала государственный гимн, сидя на стуле.