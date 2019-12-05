Песков прокомментировал дело Егора Жукова

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал дело студента ВШЭ Егора Жукова, заявив, что глава государства в курсе всех резонансных ситуаций, но не может никак комментировать решение суда.
"Президент в курсе всех ситуаций, которые имеют общественный резонанс. Но он также не может выносить суждения, выносить комментарии", - сказал Песков в интервью телеканалу "Дождь", добавив, что высказывания могут трактоваться как попытки влиять на суд.
При этом Песков отметил, что каким бы ни было решение суда, "будут возможности для подачи апелляции".
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Кунцевский суд Москвы 6 декабря огласит приговор Жукову, обвиняемому в призывах к экстремизму за ролики на YouTube. В ходе прений сторон прокурор попросил назначить ему наказание в виде четырех лет лишения свободы.
Жуков - студент четвертого курса факультета "Социальных наук" Высшей школы экономики, а также видеоблогер. Он был арестован в начале августа по обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже преследование по этому делу было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале. Также суд выпустил его из СИЗО и отправил под домашний арест.
В середине сентября Росфинмониторинг внёс Жукова в перечень экстремистов и террористов. На сайте службы указано, что он был включен в перечень физических лиц, "в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму".
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты были осуждены, с ряда других обвинения сняли.
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