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РИА Новости

Росфинмониторинг внес блогера Жукова в перечень экстремистов и террористов

13:03 12.09.2019 (обновлено: 13:35 12.09.2019)
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Росфинмониторинг (РФМ) внес в перечень экстремистов и террористов блогера Егора Жукова, которого обвиняют в публичных призывах к экстремизму из-за нескольких его роликов на YouTube, следует из данных на сайте РФМ.
Жуков - студент четвертого курса факультета "Социальных наук" Высшей школы экономики, а также видеоблогер. Он был арестован в начале августа по обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже преследование молодого человека по этому делу было прекращено, и суд изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, так как накануне студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале.
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На сайте Росфинмониторинга указано, что Жуков был включен в перечень физических лиц, "в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму".
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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