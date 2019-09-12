Росфинмониторинг внес блогера Жукова в перечень экстремистов и террористов

Жуков - студент четвертого курса факультета "Социальных наук" Высшей школы экономики, а также видеоблогер. Он был арестован в начале августа по обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже преследование молодого человека по этому делу было прекращено, и суд изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, так как накануне студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале.