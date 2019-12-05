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Песков рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Зеленского
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РИА Новости

Песков рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Зеленского

21:52 05.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Москва испытывает очень сдержанный оптимизм по выстраиванию российско-украинских отношений в связи с предстоящей встречей президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже 9 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, есть очень осторожный оптимизм, очень сдержанный оптимизм", - сказал Песков телеканалу "Дождь".
Он напомнил, что оба лидера уже неоднократно говорили по телефону.
"Это было конструктивное общение. О конструктивном общении говорил и сам президент Путин. Если такой же конструктивный диалог будет продолжен и во время очной встречи, это создаст предпосылки для облегченного выхода на решения, которые волнуют обе стороны", - добавил Песков.
При этом он заявил, что преждевременно говорить, каким образом будет найдено совместное понимание во время встречи.
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Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
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