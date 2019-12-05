Песков рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Зеленского

"Это было конструктивное общение. О конструктивном общении говорил и сам президент Путин. Если такой же конструктивный диалог будет продолжен и во время очной встречи, это создаст предпосылки для облегченного выхода на решения, которые волнуют обе стороны", - добавил Песков.