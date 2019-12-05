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Шапка - Республика Дагестан
Республика Дагестан
2019-12-05T21:38+0300
https://ria.ru/20191205/1562030912.html
В Кулинском районе Дагестана открыли два новых сквера
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РИА Новости

В Кулинском районе Дагестана открыли два новых сквера

21:38 05.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСело в Дагестане
Село в Дагестане
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Село в Дагестане. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 5 дек – РИА Новости. В двух селах Кулинского района Дагестана - Вихли и Хосрех открыты благоустроенные скверы в рамках проекта "Мой Дагестан – комфортная городская среда", инициированного главой региона Владимиром Васильевым, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
От имени главы республики селян поздравил первый зампред правительства Дагестана Гаджимагомед Гусейнов. "Это только начало, мы планируем и далее поддерживать развитие наших сел, создавать для их жителей комфортные условия проживания и отдыха", – процитировали в пресс-службе первого вице-премьера.
Территорию новых скверов замостили тротуарной плиткой, организовали на них детские и спортивные площадки, украсили малыми архитектурными формами.
В пресс-службе напомнили, что в текущем году на благоустройство общественных территорий в Кулинском районе республиканский бюджет выделил более 3 миллионов рублей.
Махачкала
Вчера, 18:54Республика Дагестан
В Дагестане открыта еще одна школа по проекту капремонта "100 школ"
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Республика ДагестанВладимир ВасильевДагестанКулинский районОбщество
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