В Кулинском районе Дагестана открыли два новых сквера

МАХАЧКАЛА, 5 дек – РИА Новости. В двух селах Кулинского района В двух селах Кулинского района Дагестана - Вихли и Хосрех открыты благоустроенные скверы в рамках проекта "Мой Дагестан – комфортная городская среда", инициированного главой региона Владимиром Васильевым , сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

От имени главы республики селян поздравил первый зампред правительства Дагестана Гаджимагомед Гусейнов. "Это только начало, мы планируем и далее поддерживать развитие наших сел, создавать для их жителей комфортные условия проживания и отдыха", – процитировали в пресс-службе первого вице-премьера.

Территорию новых скверов замостили тротуарной плиткой, организовали на них детские и спортивные площадки, украсили малыми архитектурными формами.