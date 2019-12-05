Клинцевич прокомментировал введение новых санкций США против России

Минфин США в четверг ввел санкции в отношении семи российских компаний, среди которых Evil Corp, и 17 физических лиц, которые, по версии ведомства, были связаны с киберпреступлениями.

По мнению Клинцевича, вся санкционная политика США направлена на разъединение Европы, на превращение ее в очаг всевозможных конфликтов. Как пишет сенатор, в случае с последними санкциями речь идет о том, чтобы максимально затруднить поиск оптимальных решений в ходе предстоящего 9 декабря саммита "нормандской четверки".

Во Франции 9 декабря пройдет саммит в "нормандском формате". В нем примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Такой формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.