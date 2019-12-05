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Клинцевич прокомментировал введение новых санкций США против России
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РИА Новости

Клинцевич прокомментировал введение новых санкций США против России

21:12 05.12.2019 (обновлено: 21:15 05.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич выразил мнение, что ни один здравомыслящий политик в США не рассчитывает на серьезный экономический ущерб для РФ от новых антироссийских санкций.
Минфин США в четверг ввел санкции в отношении семи российских компаний, среди которых Evil Corp, и 17 физических лиц, которые, по версии ведомства, были связаны с киберпреступлениями.
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"Уверен, что ни один здравомыслящий политик в США даже не рассчитывает, что санкции против России могут нанести нашей стране серьезный экономический ущерб, не говоря уже о том, чтобы заставить ее изменить свой курс на международной арене. Эти санкции, на мой взгляд, преследуют совершенно иную цель, являя собой пример Европе, – делай как мы", - написал сенатор в Facebook.
По мнению Клинцевича, вся санкционная политика США направлена на разъединение Европы, на превращение ее в очаг всевозможных конфликтов. Как пишет сенатор, в случае с последними санкциями речь идет о том, чтобы максимально затруднить поиск оптимальных решений в ходе предстоящего 9 декабря саммита "нормандской четверки".
Во Франции 9 декабря пройдет саммит в "нормандском формате". В нем примут участие лидеры России, Украины, Франции и Германии Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Такой формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
1 ноября, 23:59
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2832104
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Совет Федерации РФСанкции в отношении РоссииФранц КлинцевичРоссияСША
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