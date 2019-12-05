В Зеленограде водитель насмерть сбил ребенка на переходе

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Водитель сбил на пешеходном переходе женщину с двумя детьми, один из которых скончался в скорой помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.
"В 18.35 на улице Каменка в Зеленограде на нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля "Лада Ларгус" наехал на женщину и двоих девочек дошкольного возраста. Все трое пострадали, один из детей скончался в карете скорой помощи", - рассказали в пресс-службе.
Водитель не стал скрываться с места происшествия.