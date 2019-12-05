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В Зеленограде водитель насмерть сбил ребенка на переходе
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РИА Новости

В Зеленограде водитель насмерть сбил ребенка на переходе

20:51 05.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Водитель сбил на пешеходном переходе женщину с двумя детьми, один из которых скончался в скорой помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.
"В 18.35 на улице Каменка в Зеленограде на нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля "Лада Ларгус" наехал на женщину и двоих девочек дошкольного возраста. Все трое пострадали, один из детей скончался в карете скорой помощи", - рассказали в пресс-службе.
Водитель не стал скрываться с места происшествия.
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