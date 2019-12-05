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РИА Наука
2019-12-05T20:47+0300
https://ria.ru/20191205/1562029165.html
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с кораблем Dragon
https://cdn22.img.ria.ru/images/156202/92/1562029264_0:318:3075:2048_1036x0_80_0_0_a5a993ddd0dfdd060a3080c253e9c846.jpg
РИА Новости

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с кораблем Dragon

20:35 05.12.2019 (обновлено: 20:47 05.12.2019)
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© AP Photo / John RaouxРакета Falcon 9 на военно-воздушной станции мыса Канаверал
Ракета Falcon 9 на военно-воздушной станции мыса Канаверал
© AP Photo / John Raoux
Ракета Falcon 9 на военно-воздушной станции мыса Канаверал
ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с кораблем Dragon с грузом для Международной космической станции (МКС), компания SpaceX ведет прямую трансляцию.
Старт ракеты-носителя с космодрома на мысе Канаверал был дан в 12.29 по времени Восточного побережья США (20.29 мск). Прибытие грузового корабля на МКС запланировано на воскресенье, 8 декабря.
Запуск должен был состояться в среду, но был отложен из-за погодных условий.
Dragon доставит на орбиту около 3 тонн груза, в том числе материалы для научных экспериментов и предметы первой необходимости. По завершении своей миссии, он вернется на Землю с результатами научной работы экипажа МКС. Dragon является единственным грузовым кораблем, который может доставлять материалы как на МКС, так и обратно. Для этого корабля Dragon и первой ступени ракеты Falcon 9 это третий старт.
Международная космическая станция
1 октября, 12:05РИА Наука
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РИА НаукаDragon SpaceXSpaceX Falcon 9Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаSpaceXВ мире
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