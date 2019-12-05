Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с кораблем Dragon

Старт ракеты-носителя с космодрома на мысе Канаверал был дан в 12.29 по времени Восточного побережья США (20.29 мск). Прибытие грузового корабля на МКС запланировано на воскресенье, 8 декабря.

Dragon доставит на орбиту около 3 тонн груза, в том числе материалы для научных экспериментов и предметы первой необходимости. По завершении своей миссии, он вернется на Землю с результатами научной работы экипажа МКС. Dragon является единственным грузовым кораблем, который может доставлять материалы как на МКС, так и обратно. Для этого корабля Dragon и первой ступени ракеты Falcon 9 это третий старт.