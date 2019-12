Запуск грузового корабля Dragon к МКС отложили из-за погоды

"Из-за сильного ветра в верхних слоях атмосферы и сильного ветра на море, который создает неблагоприятные динамические условия вокруг корабля Of Course I Still Love You, остаемся на Земле", - сообщила компания на своей странице в Twitter. Первым о переносе запуска на четверг сообщил специализированный портал Space Flight Now, который ведет прямую трансляцию с космодрома на мысе Канаверал (Флорида).