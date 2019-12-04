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РИА Наука
2019-12-04T20:43+0300
https://ria.ru/20191204/1561975044.html
Запуск грузового корабля Dragon к МКС отложили из-за погоды
https://cdn21.img.ria.ru/images/147243/74/1472437421_0:97:1600:997_1036x0_80_0_0_22edf8df9bf320b9593251760600503d.jpg
РИА Новости

Запуск грузового корабля Dragon к МКС отложили из-за погоды

20:42 04.12.2019 (обновлено: 20:43 04.12.2019)
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© Фото : Роскосмос/Олег СкрипочкаПрибытие космического грузовика Dragon к МКС
Прибытие космического грузовика Dragon к МКС
© Фото : Роскосмос/Олег Скрипочка
Прибытие космического грузовика Dragon к МКС. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Запуск американского грузового корабля Dragon к Международной космической станции (МКС) на ракете-носителе Falcon 9 отложен на сутки из-за погодных условий, сообщила компания SpaceX.
"Из-за сильного ветра в верхних слоях атмосферы и сильного ветра на море, который создает неблагоприятные динамические условия вокруг корабля Of Course I Still Love You, остаемся на Земле", - сообщила компания на своей странице в Twitter. Первым о переносе запуска на четверг сообщил специализированный портал Space Flight Now, который ведет прямую трансляцию с космодрома на мысе Канаверал (Флорида).
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Старт ракеты-носителя с многоразовой первой ступенью должен был состояться в 12.51 по времени Восточного побережья США (20.51 мск). Для первой ступени РК и капсулы самого грузового корабля - это третий полет.
Следующая попытка старта намечена на четверг, 5 декабря, в 12.29 по времени Восточного побережья США (20.29 мск).
Грузовой корабль Dragon должен доставить на МКС около 3 тонн груза, в том числе материалы для научных экспериментов. По окончании миссии на МКС он вернется на Землю с результатами научной работы орбитальной станции.
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РИА НаукаSpaceX Falcon 9Международная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаSpaceXСША
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