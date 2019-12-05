Суд в Киеве арестовал экс-главу следственного управления ГП Украины

КИЕВ, 5 дек – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Высший антикоррупционный суд Украины арестовал подозреваемого в коррупции экс-начальника главного следственного управления Генпрокуратуры с альтернативой внесения залога в 89 тысяч долларов, сообщила в четверг пресс-служба суда.

Ранее агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источники сообщило, что правоохранители провели обыск у экс-начальника главного следственного управления Генпрокуратуры Игоря Щербины, который, по данным СМИ, является соратником директора Госбюро расследований Романа Трубы, по делу о получении взятки за закрытие дела в Госбюро расследований. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что задержали "правую руку" директора бюро, и выступил за перезагрузку ведомства. В понедельник пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины сообщила о задержании бывшего чиновника Генпрокуратуры и предпринимателя, которые требовали 150 тысяч долларов за закрытие уголовного дела, однако их фамилии не назвала.

"Следственный судья частично удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и избрал меру пресечения экс-начальнику Главного следственного управления генеральной прокуратуры Украины в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2,13 миллиона гривен (89 тысяч долларов)", – сообщается на странице антикоррупционного суда в Facebook.

По версии следствия, бывший чиновник Генпрокуратуры при посредничестве предпринимателя требовал от одной из киевских компаний-застройщиков 150 тысяч долларов якобы для дальнейшей передачи руководителю одного из правоохранительных органов и был задержан во время получения первой части взятки в размере 75 тысяч долларов.