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Суд в Киеве арестовал экс-главу следственного управления ГП Украины
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РИА Новости

Суд в Киеве арестовал экс-главу следственного управления ГП Украины

20:34 05.12.2019
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© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
КИЕВ, 5 дек – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины арестовал подозреваемого в коррупции экс-начальника главного следственного управления Генпрокуратуры с альтернативой внесения залога в 89 тысяч долларов, сообщила в четверг пресс-служба суда.
Ранее агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источники сообщило, что правоохранители провели обыск у экс-начальника главного следственного управления Генпрокуратуры Игоря Щербины, который, по данным СМИ, является соратником директора Госбюро расследований Романа Трубы, по делу о получении взятки за закрытие дела в Госбюро расследований. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что задержали "правую руку" директора бюро, и выступил за перезагрузку ведомства. В понедельник пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины сообщила о задержании бывшего чиновника Генпрокуратуры и предпринимателя, которые требовали 150 тысяч долларов за закрытие уголовного дела, однако их фамилии не назвала.
"Следственный судья частично удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и избрал меру пресечения экс-начальнику Главного следственного управления генеральной прокуратуры Украины в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2,13 миллиона гривен (89 тысяч долларов)", – сообщается на странице антикоррупционного суда в Facebook.
По версии следствия, бывший чиновник Генпрокуратуры при посредничестве предпринимателя требовал от одной из киевских компаний-застройщиков 150 тысяч долларов якобы для дальнейшей передачи руководителю одного из правоохранительных органов и был задержан во время получения первой части взятки в размере 75 тысяч долларов.
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Директор Госбюро расследований Труба, комментируя информацию о задержании бывшего чиновника Генпрокуратуры, которого называют его "правой рукой", заявил, что ни на руководство бюро, ни на следователей невозможно влиять за деньги, и если бы он узнал об этом, сам сообщил бы о преступлении. Он отметил, что готов сотрудничать со следствием по этому делу.
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