Лавров поблагодарил Словакию за отношение к воинским захоронениям

"Мы с нашими сторонниками постоянно предостерегаем от любых искушений заигрывать, потакать неонацистским тенденциям. К сожалению, те, кто не вынес уроков из той самой страшной войны в истории человечества, пытаются продвигать неонацистские, ультрарадикальные, человеконенавистнические идеи в современную политику. В странах Евросоюза, странах, которые хотят укреплять отношения с Евросоюзом, проходят чествования нацистов, происходят факельные шествия в духе тех мероприятий, которые проводила гитлеровская Германия для обоснования идей расового превосходства. Это недопустимо", - заявил Лавров.