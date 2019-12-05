Лавров поблагодарил Словакию за отношение к воинским захоронениям

БРАТИСЛАВА, 5 дек - РИА Новости. Москва выражает глубокую признательность народу Словакии за бережное отношение ко всем захоронениям воинов Красной Армии, которые вместе со словаками боролись с фашизмом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с председателем Национального совета (парламента) Словакии Андреем Данко.
"Мы с нашими сторонниками постоянно предостерегаем от любых искушений заигрывать, потакать неонацистским тенденциям. К сожалению, те, кто не вынес уроков из той самой страшной войны в истории человечества, пытаются продвигать неонацистские, ультрарадикальные, человеконенавистнические идеи в современную политику. В странах Евросоюза, странах, которые хотят укреплять отношения с Евросоюзом, проходят чествования нацистов, происходят факельные шествия в духе тех мероприятий, которые проводила гитлеровская Германия для обоснования идей расового превосходства. Это недопустимо", - заявил Лавров.
По его словам, в свете предстоящего в мае следующего года 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Россия вместе с единомышленниками готовит серию мероприятий, которые будут расставлять все акценты так, чтобы никогда подобные трагедии не повторились. "Хочу выразить глубокую признательность народу Словакии за то бережное отношение ко всем захоронениям воинов Красной Армии, которые вместе со словаками отстаивали независимость нашей Родины, боролись с фашизмом", - подчеркнул российский министр.
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