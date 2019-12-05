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Директор парка львов "Тайган" в Крыму раскритиковал закрытие зверинца
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РИА Новости

Директор парка львов "Тайган" в Крыму раскритиковал закрытие зверинца

19:49 05.12.2019 (обновлено: 19:50 05.12.2019)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВладелец парка "Тайган" Олег Зубков
Владелец парка Тайган Олег Зубков
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Владелец парка "Тайган" Олег Зубков. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Директор крымского парка львов "Тайган" Олег Зубков назвал закрытие зверинца "заказным и неправомерным" решением, а причины – надуманными.
Ранее председатель государственного комитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов сообщил, что суд приостановил на месяц деятельность парка львов "Тайган" из-за допущенных систематических нарушений. В частности, речь идет об использовании просроченного корма для животных.
"Я знал заранее, что будет такое решение суда. Все делается для того, чтобы обанкротить и закрыть окончательно парк. Считаю, что парк закрыт по совершенно надуманным причинам. Если мясо, списанное для реализации людям, поступает в зоопарк, это нормально и правильно, так должно быть, хищники не питаются только свежим мясом, на то они и хищники. Решение суда считаем заказным и неправомерным", - сказал РИА Новости Зубков.
По его словам, закрытие парка может привести к пагубным последствиям.
"Пока мы закрыты, но будем обслуживать и кормить коллекцию, насколько хватит сил и средств, а дальше будет видно. Закрыть парки очень легко, а открыть – тяжело", - сказал Зубков.
Ранее владелец зоопарков "Тайган" и "Сказка" в Крыму Олег Зубков заявил, что в случае принятия судом решения о закрытии его зоопарка он будет вынужден оптимизировать численность медведей, в том числе уничтожить 30 животных. Он предложил всем желающим, имеющим право на содержание хищников, забрать у него медведей. В ответ на это председатель государственного комитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов заявил, что парки "никто не собирается закрывать", а их владельцу нужно всего лишь устранить допущенные нарушения, а не пытаться "шантажировать власти".
Глава Крыма Сергей Аксенов
28 ноября, 17:48
Аксенов назвал заявления владельца парка "Тайган" провокацией
28107740
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Сафари-парк "Тайган"Олег ЗубковКрымОбщество
Популярные комментарии
Сколько же можно прессовать владельца зоопарка?! Такой зоопарк - практически единственный в России. Можно сказать уникальный. Ну, а власти Крыма пробовали хоть как-то помочь зоопарку или только палки в колёса умеют вставлять?
5 декабря, 20:32
Владимир Белогорский
2200106
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