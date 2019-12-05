Директор парка львов "Тайган" в Крыму раскритиковал закрытие зверинца

"Я знал заранее, что будет такое решение суда. Все делается для того, чтобы обанкротить и закрыть окончательно парк. Считаю, что парк закрыт по совершенно надуманным причинам. Если мясо, списанное для реализации людям, поступает в зоопарк, это нормально и правильно, так должно быть, хищники не питаются только свежим мясом, на то они и хищники. Решение суда считаем заказным и неправомерным", - сказал РИА Новости Зубков.