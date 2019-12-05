Суд на месяц закрыл крымский парк львов "Тайган"

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек — РИА Новости. Белогорский районный суд Крыма на месяц приостановил деятельность парка львов "Тайган", сообщил председатель государственного комитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов.
"Суд принял решение о закрытии на срок до 30 суток, полностью изучив все доводы и обстоятельства дела, связанного с тем, что директор "Тайгана" в нарушение федерального законодательства системно использовал просроченные корма для кормления животных, не получив заключения государственной ветеринарной службы", — сказал Иванов РИА Новости.
По его словам, ранее директора зверинца уже привлекали к ответственности за аналогичные нарушения. Впоследствии было зафиксировано, что их умышленно совершили повторно, добавил собеседник агентства.
"Владелец "Тайгана" обязан дальше содержать животных и за отведенное судом время провести комплекс мероприятий по недопущению в дальнейшем использования просроченных кормов", — заключил Иванов.
28 ноября, 17:48Аксенов назвал заявления владельца парка "Тайган" провокацией
Директор "Тайгана" Олег Зубков назвал закрытие зверинца "заказным и неправомерным" решением, а причины — надуманными.
"Я знал заранее, что будет такое решение суда. Все делается для того, чтобы обанкротить и закрыть окончательно парк. <…> Если мясо, списанное для реализации людям, поступает в зоопарк, это нормально и правильно, так должно быть, хищники не питаются только свежим мясом, на то они и хищники", — сказал он РИА Новости.
По его словам, закрытие парка может привести к пагубным последствиям.
Ранее Зубков заявил, что, если суд закроет зоопарк, он будет вынужден оптимизировать численность медведей, в том числе уничтожить 30 животных.
Он предложил всем желающим, имеющим право на содержание хищников, забрать у него медведей.
Иванов в свою очередь заявил, что парки "никто не собирается закрывать", а их владельцу нужно устранить допущенные нарушения.