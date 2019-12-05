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Экс-депутат Госдумы получил 3,5 года колонии за неуплату налогов
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РИА Новости

Экс-депутат Госдумы получил 3,5 года колонии за неуплату налогов

19:39 05.12.2019 (обновлено: 19:40 05.12.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкБывший депутат Государственной Думы РФ Вадим Варшавский
Бывший депутат Государственной Думы РФ Вадим Варшавский
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Бывший депутат Государственной Думы РФ Вадим Варшавский. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 дек - РИА Новости. Суд приговорил бывшего депутата Госдумы, гендиректора ООО "Ростовский электрометаллургический заводъ" (РЭМЗ) Вадима Варшавского к 3,5 годам колонии за уклонение от уплаты налогов на сумму более 490 миллионов рублей, сообщает СУСК РФ по Ростовской области.
По данным следствия, с 2014 по 2015 годы гендиректор коммерческой организации включал в налоговую декларацию заведомо ложные сведения и в итоге уклонился от уплаты налога на прибыль организации на общую сумму более 490 миллионов рублей.
Уголовное дело было возбуждено по статье "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере".
"Приговором суда ему назначено наказание три года шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Приговор в законную силу еще не вступил.
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3 февраля, 08:00
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