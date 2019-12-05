Экс-депутат Госдумы получил 3,5 года колонии за неуплату налогов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 дек - РИА Новости. Суд приговорил бывшего депутата Суд приговорил бывшего депутата Госдумы , гендиректора ООО "Ростовский электрометаллургический заводъ" (РЭМЗ) Вадима Варшавского к 3,5 годам колонии за уклонение от уплаты налогов на сумму более 490 миллионов рублей, сообщает СУСК РФ по Ростовской области

По данным следствия, с 2014 по 2015 годы гендиректор коммерческой организации включал в налоговую декларацию заведомо ложные сведения и в итоге уклонился от уплаты налога на прибыль организации на общую сумму более 490 миллионов рублей.

Уголовное дело было возбуждено по статье "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере".

"Приговором суда ему назначено наказание три года шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.