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Путин прокомментировал предложение о моратории на ракеты в Европе
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РИА Новости

Путин прокомментировал предложение о моратории на ракеты в Европе

19:30 05.12.2019 (обновлено: 19:45 05.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом
 Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 5 дек - РИА Новости. Только президент Франции Эммануэль Макрон ответил на предложение России ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, это вынуждает РФ принимать меры для защиты, заявил в ходе совещания по военной тематике президент России Владимир Путин.
"Как известно, мы объявили односторонний мораторий на размещение таких ракет (средней и меньшей дальности - ред.) и предложили нашим коллегам в Европе и Соединенных Штатах присоединиться к нему. Пока нам ответил только президент Французской Республики (Эммануэль) Макрон, от других партнеров реакции нет", - сказал Путин.
"Это вынуждает нас предпринимать меры для противодействия указанным угрозам", - добавил он.
Президент России Владимир Путин ранее предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, свое предложение он направил в основные страны Европы и Азии и в различные международные организации.
Ракетный комплекс Искандер-М
5 августа, 08:00
Конец ДРСМД: как угасают сверхдержавы
После этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что Макрон ответил на послание российского лидера о неразмещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе и выразил готовность к диалогу на этот счет. Сам Макрон в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Париж не принял предложения России о моратории на размещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. В НАТО заявляли, что предложение о моратории "не заслуживает доверия, поскольку игнорирует реальность на местах".
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Выход США из договора о РСМДДоговор о РСМДЭммануэль МакронНАТОВладимир ПутинФранцияЕвропаЙенс СтолтенбергРоссияВ мире
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