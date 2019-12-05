Путин прокомментировал предложение о моратории на ракеты в Европе

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 5 дек - РИА Новости. Только президент Франции Эммануэль Макрон ответил на предложение России ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, это вынуждает РФ принимать меры для защиты, заявил в ходе совещания по военной тематике президент России Владимир Путин.
"Как известно, мы объявили односторонний мораторий на размещение таких ракет (средней и меньшей дальности - ред.) и предложили нашим коллегам в Европе и Соединенных Штатах присоединиться к нему. Пока нам ответил только президент Французской Республики (Эммануэль) Макрон, от других партнеров реакции нет", - сказал Путин.
"Это вынуждает нас предпринимать меры для противодействия указанным угрозам", - добавил он.
Президент России Владимир Путин ранее предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, свое предложение он направил в основные страны Европы и Азии и в различные международные организации.
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После этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что Макрон ответил на послание российского лидера о неразмещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе и выразил готовность к диалогу на этот счет. Сам Макрон в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Париж не принял предложения России о моратории на размещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. В НАТО заявляли, что предложение о моратории "не заслуживает доверия, поскольку игнорирует реальность на местах".