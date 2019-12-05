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Путин отметил важность технологий ИИ для развития гражданского сектора
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РИА Новости

Путин отметил важность технологий ИИ для развития гражданского сектора

19:19 05.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил значимость технологий искусственного интеллекта для развития гражданского сектора для повышения конкурентоспособности науки, создания передовых производств и инфраструктуры цифровой экономики.
"В наши дни они (технологии искусственного интеллекта - ред.) широко применяются для создания современных видов вооружения и техники, робототехнических комплексов, оружия на новых физических принципах, которые во многом определят будущее нашей армии и флота. Необходимо всесторонне проанализировать, оценить результаты испытаний перспективных систем вооружения", - сказал Путин в четверг на совещании по развитию ВМФ РФ.
При этом он отметил, что успешные разработки в этих областях имеют важнейшее значение и "для развития гражданского сектора, для повышения конкурентоспособности науки, для создания передовых производств и инфраструктуры цифровой экономики".
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Владимир ПутинРоссияБезопасностьЭкономика
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