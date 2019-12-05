Путин отметил важность технологий ИИ для развития гражданского сектора

"В наши дни они (технологии искусственного интеллекта - ред.) широко применяются для создания современных видов вооружения и техники, робототехнических комплексов, оружия на новых физических принципах, которые во многом определят будущее нашей армии и флота. Необходимо всесторонне проанализировать, оценить результаты испытаний перспективных систем вооружения", - сказал Путин в четверг на совещании по развитию ВМФ РФ.