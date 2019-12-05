РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-05T19:16+0300
https://ria.ru/20191205/1562026496.html
Улики по делу об импичменте Трампу представят 9 декабря
https://cdn22.img.ria.ru/images/156073/64/1560736427_0:0:2794:1572_1036x0_80_0_0_f496b9ed6825862266aa9b4cc3d6c201.jpg
РИА Новости

Улики по делу об импичменте Трампу представят 9 декабря

19:16 05.12.2019
158
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Улики по делу об объявлении импичмента президенту США Дональду Трампу представят в комитете палаты представителей по судебным делам в понедельник, 9 декабря, говорится на сайте комитета.
Рассмотрение возможных улик является ключевым моментом в процессе составления обвинений против Трампа, по которым проголосует палата представителей.
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила в четверг, что президенту Дональду Трампу будут предъявлены обвинения с целью импичмента.
Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.
Демократы рассматривают возможность предъявить Трампу ряд обвинений, включая превышение полномочий, воспрепятствование правосудию и конгрессу. В случае если контролируемая демократами палата представителей проголосует за импичмент Трампу, дело перейдет в сенат, где большинство составляют однопартийцы Трампа - республиканцы, которые не намерены отстранять президента от власти.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 18:50
Эксперт оценил вероятность импичмента Трампа
120000
Обсудить 0
Импичмент Дональда ТрампаНэнси ПелосиДональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Эксперт оценил вероятность импичмента Трампа
Министерство юстиции США
Минюст США сообщил о помощи России в расследовании в отношении Якубца
Президент США Дональд Трамп
Трамп считает, что импичмент станет средством политической борьбы
Паспортный контроль в аэропорту Борисполь
Депутат Рады призвал возобновить авиасообщение с Россией
Нэнси Пелоси
Пелоси обиделась на вопрос, ненавидит ли она Трампа
Нэнси Пелоси
Лидер республиканского меньшинства обвинил Пелоси в ослаблении США
Министерство юстиции США
США предложили до пяти миллионов долларов за информацию о Якубце
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом
Путин рассказал, что обсуждалось в ходе военных совещаний в Сочи
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом
Путин прокомментировал предложение о моратории на ракеты в Европе
Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси. 14 августа 2016
Пелоси заявила, что импичмент Трампа не имеет отношения к политике
Нэнси Пелоси
Белый дом обвинил демократов в преследовании эгоистичных интересов
Вадим Рабинович
Депутат Рады опасается срыва саммита в "нормандском формате"
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил, что Россия не заинтересована в гонке вооружений
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
ДНР призвала Киев проводить конституционную реформу по "Минску-2"
Президент РФ Владимир Путин
Путин: Россия готова до конца года принять решение о продлении СНВ-3
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:54Пранкер Лексус сообщил о телефонном разговоре с Зеленским
05:51Аналитики назвали стоимость новогоднего стола в разных регионах
05:43В Сингапуре из-за санкций США арестовано российское судно
05:35Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
05:31Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации России
05:27Совбез ООН 18 декабря обсудит иранскую ядерную программу
05:23Небензя рассказал про разговор с Трампом
05:18Небензя: у России и США хорошие перспективы сотрудничества в СБ ООН
05:13Небензя сообщил мнение Трампа о невыдаче виз российской делегации
05:11Немецкое СМИ объяснило важность вступления России в НАТО
05:10В Москве ученые призвали изучить риск "метанового апокалипсиса"
05:02Шайя Лабаф рассказал о странном поведении Тома Харди
05:01Сбербанк рассказал о самых популярных схемах кражи денег с карт
04:53В Латвии оценили результаты шествия в защиту русского образования
04:44В Мексике более 20 человек похитили из рехаба для наркозависимых
04:40В США ограбление магазина завершилось погоней и перестрелкой
04:34Исследователи заявили о противораковом свойстве аспирина
04:06В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ
03:54Врачи рассказали, как правильно пить алкоголь на корпоративах
03:42Ученые назвали опасность недосыпа и переизбытка сна
Лента новостейМолния