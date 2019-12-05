Депутат Рады призвал возобновить авиасообщение с Россией

КИЕВ, 5 дек - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от "Слуги народа" Александр Качура считает, что нужно возобновить авиасообщение с РФ, поскольку в Москву следуют поезда и автобусы.
С октября 2015 года между Россией и Украиной полностью отсутствует авиасообщение, этот шаг стал инициативой Киева. Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал странным тот факт, что между странами было прекращено авиасообщение.
"Я не слышал, что такое рассматривается, по поводу авиасообщения. Но давайте будем честными. У нас же поезда ходят в Москву? Возможно, что все-таки у нас и авиасообщение нужно... Автобусы ходят в Москву из Киева? - Ходят. Поезда ходят? - Ходят. Ну, пусть еще самолеты летают. Это же ничего не меняет фактически", - цитирует Качуру сайт телеканала "Прямой".