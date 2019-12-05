Трамп считает, что импичмент станет средством политической борьбы

ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что намерение демократов предъявить ему обвинения и объявить импичмент в палате представителей сделает этот акт рутинным средством политической борьбы, а это противоречит намерениям авторов американской конституции.
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила в четверг, что президенту Дональду Трампу будут предъявлены обвинения с целью импичмента.
"Это будет означать, что крайне важный и редко используемый акт импичмента будет использоваться в рутинном порядке для нападения на будущих президентов. Отцы-основатели задумали не это", - написал Трамп в Twitter.
Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.
Демократы рассматривают возможность предъявить Трампу ряд обвинений, включая превышение полномочий, воспрепятствование правосудию и конгрессу. В случае если контролируемая демократами палата представителей проголосует за импичмент Трампу, дело перейдет в сенат, где большинство составляют однопартийцы Трампа - республиканцы, которые до настоящего момента не намерены отстранять президента от власти.
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