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"Газпром" и Монголия оценят возможность газопроводных поставок в Китай
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РИА Новости

"Газпром" и Монголия оценят возможность газопроводных поставок в Китай

18:42 05.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтенд "Газпром"
Стенд Газпром
© РИА Новости / Максим Блинов
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Стенд "Газпром" . Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. "Газпром" подписал с Монголией меморандум о проведении совместной оценки возможности трубопроводных поставок газа в Китай через Монголию, следует из сообщения компании.
"Сегодня в Сочи председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и заместитель премьер-министра Монголии Улзийсайханы Энхтувшин подписали меморандум о взаимопонимании. Документом предусмотрено проведение совместной оценки возможности реализации проекта трубопроводных поставок газа из России в Китай через территорию Монголии", - говорится в сообщении российской компании.
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