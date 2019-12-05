"Газпром" и Монголия оценят возможность газопроводных поставок в Китай

"Будут новые контракты". Эксперт о выгодах "Силы Сибири" для РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин дали старт поставкам российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Перспективы проекта и будущее газовых переговоров РФ с Европой в эфире радио Sputnik оценил эксперт по энергетической безопасности Игорь Юшков.