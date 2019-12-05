В ГИБДД рассказали подробности ДТП с 13 автомобилями в Петербурге

Около 09:50 на Выборгском шоссе у дома №6 водитель на автомобиле Audi А7, двигаясь во втором ряду, совершил столкновение со стоящим перед пешеходным переходом Mercedes. От удара Audi совершила наезд на препятствие, выезд на газон разделительной полосы и по касательной задела 11 автомобилей. Травмы средней степени тяжести получили водитель и пассажир Audi.