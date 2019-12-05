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В ГИБДД рассказали подробности ДТП с 13 автомобилями в Петербурге
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РИА Новости

В ГИБДД рассказали подробности ДТП с 13 автомобилями в Петербурге

18:07 05.12.2019
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС
© РИА Новости / Евгений Одиноков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Мужчина, за рулем Audi А7 совершивший столкновение с 12 автомобилями на Выборгском шоссе в Петербурге, был пьян, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Около 09:50 на Выборгском шоссе у дома №6 водитель на автомобиле Audi А7, двигаясь во втором ряду, совершил столкновение со стоящим перед пешеходным переходом Mercedes. От удара Audi совершила наезд на препятствие, выезд на газон разделительной полосы и по касательной задела 11 автомобилей. Травмы средней степени тяжести получили водитель и пассажир Audi.
Момент массового ДТП в Петербурге
Вчера, 13:46
Момент ДТП с Audi в Петербурге попал на видео
"42-летний водитель Audi находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения", - сказано в сообщении.
Также в УГИБДД опровергли данные о том, что Audi совершала тест-драйв.
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