В ГД усомнились в намерении Киева отменить упрощенный въезд в Россию

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий сомневается в том, что намерение кабмина Украины отменить упрощенный режим въезда украинских граждан на территорию России будет реализовано.

Ранее директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев заявил , что кабинет министров Украины намерен с 1 марта 2020 года отменить возможность пересечения гражданами Украины государственной границы с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.

"Я не думаю, что будет принято решение, оно (заявление кабмина Украины - ред.) связано только с тем, чтобы (президент Украины Владимир) Зеленский … на "нормандской четверке" не принимал никаких решений, а оставил все как прежде", - сказал РИА Новости депутат, назвав заявление кабинета министров нагнетанием обстановки в преддверии предстоящего саммита.

Водолацкий подчеркнул, что если намерение кабмина Украины будет реализовано, то это негативно отразится на экономике страны, которая и так находится в состоянии стагнации. Депутат напомнил, что граждане Украины, работающие на территории РФ, приносят "немалые суммы средств" в бюджет своего государства.

"Юлия Тимошенко только что завила в Верховной Раде: "Нам (украинским гражданам - ред.) нужно выходить на Майдан, на улицу, поднимать народ, чтобы не забрали у нас Донбасс". В общем, сценарий всей этой истории прописан, тема постоянно поднимается, показываются русофобские настроения, которые сегодня очень активно продаются на международной площадке", – сказал депутат.