СМИ: на акции протеста в Нанте полиция применила слезоточивый газ

Участник акции протеста против пенсионной реформы в Нанте

ПАРИЖ, 5 дек – РИА Новости. Проходящая в Проходящая в Нанте акция протеста против пенсионной реформы сопровождается беспорядками, полиция применила слезоточивый газ, сообщает французский телеканал BFMTV

Четверг во Франции объявлен днем общенациональной забастовки против объявленной правительством пенсионной реформы. В результате забастовки значительно нарушена работа общественного транспорта. Закрыты 11 линий метро в Париже, наблюдаются значительные перебои в движении пригородных парижских электричек RER, автобусов и трамваев, ходят лишь 10% скоростных поездов TGV.

Во многих французских городах, в том числе Париже, Лионе, Марселе, проходят манифестации.

К акции в Нанте присоединились радикально настроенные участники движения Black Blocs, произошли столкновения с полицией. Правоохранительные органы применили слезоточивый газ, чтобы разогнать погромщиков, отмечает телеканал.