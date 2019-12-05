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СМИ: на акции протеста в Нанте полиция применила слезоточивый газ
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РИА Новости

СМИ: на акции протеста в Нанте полиция применила слезоточивый газ

17:33 05.12.2019
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© AFP 2019 / Sebastien Salom-GomisУчастник акции протеста против пенсионной реформы в Нанте
Участник акции протеста против пенсионной реформы в Нанте
© AFP 2019 / Sebastien Salom-Gomis
ПАРИЖ, 5 дек – РИА Новости. Проходящая в Нанте акция протеста против пенсионной реформы сопровождается беспорядками, полиция применила слезоточивый газ, сообщает французский телеканал BFMTV.
Четверг во Франции объявлен днем общенациональной забастовки против объявленной правительством пенсионной реформы. В результате забастовки значительно нарушена работа общественного транспорта. Закрыты 11 линий метро в Париже, наблюдаются значительные перебои в движении пригородных парижских электричек RER, автобусов и трамваев, ходят лишь 10% скоростных поездов TGV.
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Во многих французских городах, в том числе Париже, Лионе, Марселе, проходят манифестации.
К акции в Нанте присоединились радикально настроенные участники движения Black Blocs, произошли столкновения с полицией. Правоохранительные органы применили слезоточивый газ, чтобы разогнать погромщиков, отмечает телеканал.
Всего во Франции запланировано около 250 манифестаций.
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