Глава Ставрополья поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем

"Получаю много обращений с просьбой перенести рабочий день с 31 декабря на 28 декабря, чтобы дать людям возможность без спешки подготовиться к встрече Нового года, накрошить оливье, накрыть к торжественному вечеру стол, провести праздничный день в кругу семьи. Лично мне нравится эта идея. А что думаете вы, уважаемые подписчики", - написал Владимиров.

В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным днем, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной день на 31 декабря постановлением правительства. Министр труда Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных днях на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель.

Согласно законодательству, 31 декабря можно будет уйти с работы на час раньше, так как после него идет нерабочий праздничный день. Первый рабочий день в следующем году выпадает на четверг, 9 января.