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2019-12-05T17:31+0300
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Глава Ставрополья поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем
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РИА Новости

Глава Ставрополья поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем

17:30 05.12.2019 (обновлено: 17:31 05.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 5 дек - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров одобрил идею сделать 31 декабря выходным днем и запустил в Instagram опрос, чтобы узнать мнение подписчиков.
"Получаю много обращений с просьбой перенести рабочий день с 31 декабря на 28 декабря, чтобы дать людям возможность без спешки подготовиться к встрече Нового года, накрошить оливье, накрыть к торжественному вечеру стол, провести праздничный день в кругу семьи. Лично мне нравится эта идея. А что думаете вы, уважаемые подписчики", - написал Владимиров.
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В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным днем, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной день на 31 декабря постановлением правительства. Министр труда Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных днях на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель.
Согласно законодательству, 31 декабря можно будет уйти с работы на час раньше, так как после него идет нерабочий праздничный день. Первый рабочий день в следующем году выпадает на четверг, 9 января.
Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбе женщин перенес рабочий день с 31 декабря на субботу, 28 декабря. Свое решение глава региона объяснил тем, что на женщинах лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику. Также глава Кировской области Игорь Васильев объявил 31 декабря в регионе выходным днем. В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости сообщил, что в Москве 31 декабря не получится сделать выходным, так как обычно в предновогодние дни больше работы и у москвичей есть традиция 31 числа собираться с коллегами.
Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве Россия сегодня
28 ноября, 14:17Новый год—2020
Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве
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Новый год—2020Владимир ВладимировЛДПРГосдума РФРоссияСтавропольский крайОбщество
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