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Совет судей придумал, как избежать "скандализации правосудия" в России
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РИА Новости

Совет судей придумал, как избежать "скандализации правосудия" в России

17:27 05.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Совет судей РФ принял концепцию информационной политики судебной системы на следующие 10 лет, в рамках которой будут выработаны алгоритмы "по защите судей от тенденциозных публикаций, имеющих цель сформировать негативный образ судьи и оказать давление на суд", сообщили РИА Новости в пресс-службе совета.
"В настоящий момент особую актуальность приобрела проблема "скандализации правосудия", подразумевающая манипулирование общественным мнением в отношении судебной власти, умаление ее авторитета, беспорядочную, необоснованную критику, подрывающую доверие общественности к процессу отправления правосудия, что обусловливает острую необходимость формулирования ответственности за ее проявление в СМИ", - отмечается в концепции.
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве.
28 февраля, 10:20
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Совет предлагает организовать мероприятия для СМИ с участием представителей судебной системы, стимулировать создание гильдий судебных репортеров, мониторить доступность правосудия, разработать стандарты и другие меры.
В случаях выявления давления на судей в прессе предполагается организовать незамедлительное реагирование через другие СМИ.
"При возникновении споров, связанных с освещением деятельности судов и конкретных судей в средствах массовой информации, они могут разрешаться во внесудебном порядке, в связи с чем не исключается возможность обращения за их разрешением в Общественную коллегию по жалобам на прессу, которая рассматривает информационные споры, прежде всего, нравственно-этического характера, возникающие в сфере массовой информации, в том числе дела о нарушении принципов и норм профессиональной журналистской этики", - гласит концепция.
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Совет судей РФРоссияОбщество
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