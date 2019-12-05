"Нафтогаз" заявил об угрозе повышения цен на газ в Европе

"Но если гипотетически предположить, что контракта нет, а поступление газа есть, то прием такого ресурса несет для Украины определенные риски. Если принимать газ без контракта, у нас не будет оснований для его замера. И, соответственно, любая сторона, например российская, может обвинить нас в краже газа. К тому же, нас могут обвинить в контрабанде. Это серьезный вопрос", - добавил Коболев.