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"Нафтогаз" заявил об угрозе повышения цен на газ в Европе
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РИА Новости

"Нафтогаз" заявил об угрозе повышения цен на газ в Европе

17:24 05.12.2019
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© РИА Новости / Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкКомпрессорная установка на месторождении природного газа
Компрессорная установка на месторождении природного газа
© РИА Новости / Павел Паламарчук
Перейти в фотобанк
Компрессорная установка на месторождении природного газа. Архивное фото
КИЕВ, 5 дек - РИА Новости. Цены на газ в Европе могут вырасти вдвое в случае остановки транзита российского газа через Украину с 2020 года, считает глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
"Кризисные цены спрогнозировать сложно, но думаю, я не ошибусь, если скажу, что цена на первых порах может и удвоиться. Например, в марте 2018 года, когда "Газпром" отказался поставлять предоплаченный газ, цена выросла на 80% за несколько часов", - сказал Коболев в интервью изданию LIGA.net. Он добавил, что рост цены в Евросоюзе будет означать рост цены и на Украине.
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При этом он считает маловероятным сценарий, при котором "Газпром" продолжит поставлять газ на транзит без заключения контракта с Киевом.
"Но если гипотетически предположить, что контракта нет, а поступление газа есть, то прием такого ресурса несет для Украины определенные риски. Если принимать газ без контракта, у нас не будет оснований для его замера. И, соответственно, любая сторона, например российская, может обвинить нас в краже газа. К тому же, нас могут обвинить в контрабанде. Это серьезный вопрос", - добавил Коболев.
Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации по продолжению транзита.
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в конце ноября отмечал, что если с 1 января 2020 года у России и Украины не будет контракта на транзит газа, но физически поставки "голубого топлива" продолжатся, Киев будет закачивать поступающий газ в свои подземные хранилища как газ неопределенного собственника.
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Ситуация на УкраинеЮрий ВитренкоАндрей КоболевНафтогаз УкраиныГазпромРоссияУкраинаЭкономика
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