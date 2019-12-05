В Перми почтили память погибших при пожаре в "Хромой лошади"

УФА, 5 дек - РИА Новости. Жители Перми почтили память погибших при крупном пожаре в клубе "Хромая лошадь" 10 лет назад, жертвами которого стали 156 человек, сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края.
"Сегодня, 5 декабря, трагическая дата для Пермского края. Десять лет назад в клубе "Хромая лошадь" произошел пожар, который унес жизни 156 человек. Возложить цветы к памятнику в Сквере уральских добровольцев пришли родственники и друзья погибших, представители краевых и городских властей, общественных организаций", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве пояснили, что после возложения цветов для родственников был организован выезд автобуса на Северное кладбище, где похоронены жертвы пожара.
Губернатор Пермского края Максим Решетников на своей странице в Instagram выразил соболезнования родным погибших.
"5 декабря" и "Хромая лошадь" - слова, которые отзываются в каждом из нас. Десять лет назад мы потеряли 156 земляков: отцов, матерей, детей, друзей и знакомых. Приношу искренние соболезнования всем, кто потерял близких. Помним", - написал губернатор в социальной сети.
Пожар в клубе "Хромая лошадь" стал крупнейшим по числу жертв в постсоветской России. Он произошел 5 декабря 2009 года и унес жизни 156 человек, десятки людей пострадали, некоторые из них получили инвалидность.
4 декабря, 00:58Пожар в пермском клубе "Хромая лошадь" в декабре 2009 года