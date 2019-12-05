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В Перми почтили память погибших при пожаре в "Хромой лошади"
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РИА Новости

В Перми почтили память погибших при пожаре в "Хромой лошади"

17:13 05.12.2019
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© РИА Новости / Светлана СамсоноваМемориал жертвам пожара в Хромой лошади установлен в сквере напротив дома, где находился клуб
Мемориал жертвам пожара в Хромой лошади установлен в сквере напротив дома, где находился клуб
© РИА Новости / Светлана Самсонова
Мемориал жертвам пожара в Хромой лошади установлен в сквере напротив дома, где находился клуб
УФА, 5 дек - РИА Новости. Жители Перми почтили память погибших при крупном пожаре в клубе "Хромая лошадь" 10 лет назад, жертвами которого стали 156 человек, сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края.
"Сегодня, 5 декабря, трагическая дата для Пермского края. Десять лет назад в клубе "Хромая лошадь" произошел пожар, который унес жизни 156 человек. Возложить цветы к памятнику в Сквере уральских добровольцев пришли родственники и друзья погибших, представители краевых и городских властей, общественных организаций", - сообщили в пресс-службе.
Мемориал жертвам пожара в Хромой лошади
4 декабря, 10:44
"Боль засела глубже": очевидцы вспоминают о трагедии в "Хромой лошади"
В ведомстве пояснили, что после возложения цветов для родственников был организован выезд автобуса на Северное кладбище, где похоронены жертвы пожара.
Губернатор Пермского края Максим Решетников на своей странице в Instagram выразил соболезнования родным погибших.
Сергей Савельев в палате у своей сестры Ирины Пекарской, пострадавшей в пожаре в клубе Хромая лошадь
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"Кофта тлела на мне". Десять лет со дня трагедии в "Хромой лошади"
"5 декабря" и "Хромая лошадь" - слова, которые отзываются в каждом из нас. Десять лет назад мы потеряли 156 земляков: отцов, матерей, детей, друзей и знакомых. Приношу искренние соболезнования всем, кто потерял близких. Помним", - написал губернатор в социальной сети.
Пожар в клубе "Хромая лошадь" стал крупнейшим по числу жертв в постсоветской России. Он произошел 5 декабря 2009 года и унес жизни 156 человек, десятки людей пострадали, некоторые из них получили инвалидность.
Жители Перми почтили память погибших при пожаре в ночном клубе Хромая лошадь в Перми
4 декабря, 00:58
Пожар в пермском клубе "Хромая лошадь" в декабре 2009 года
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Максим РешетниковПожар в клубе "Хромая лошадь"Хромая лошадьПермьОбщество
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Мемориал жертвам пожара в Хромой лошади
"Боль засела глубже": очевидцы вспоминают о трагедии в "Хромой лошади"
Жители Перми почтили память погибших при пожаре в ночном клубе Хромая лошадь в Перми
Пожар в пермском клубе "Хромая лошадь" в декабре 2009 года
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