В Перми почтили память погибших при пожаре в "Хромой лошади"

"Сегодня, 5 декабря, трагическая дата для Пермского края. Десять лет назад в клубе "Хромая лошадь" произошел пожар, который унес жизни 156 человек. Возложить цветы к памятнику в Сквере уральских добровольцев пришли родственники и друзья погибших, представители краевых и городских властей, общественных организаций", - сообщили в пресс-службе.