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Путин пригласил на парад ветерана, просившего об этом на прямой линии
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РИА Новости

Путин пригласил на парад ветерана, просившего об этом на прямой линии

16:43 05.12.2019 (обновлено: 17:38 05.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на закрытии форума "Доброволец России"
Президент РФ Владимир Путин выступает на закрытии форума Доброволец России
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на закрытии форума "Доброволец России"
СОЧИ, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал пригласить на парад Победы в мае 2020 года 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны из Ейска Терлеева Сергея Федеровича, который обращался с этой просьбой на "прямую линию".
"Мы рассказали нашему Президенту о мечте Сергея Федеровича. И это огромное счастье для нас и ветерана, что в год 75-летия он окажется на Красной площади, чтобы своими глазами увидеть главный парад Победы страны! Проект "Забота о ветеранах" дает нам возможность не только действительно помочь нашим ветеранам в решении проблем, но и исполнить их заветные мечты", — отметила региональный руководитель ВОД "Волонтеры Победы" в Краснодарском крае Юлиана Лоточникова.
Президенту в четверг представили новый формат обработки обращений, поступивших на "прямую линию" в 2019 году. Система мониторинга за выполнением обращений была представлена Общероссийским народным фронтом на Международном форуме добровольцев в Сочи.
Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 9 мая 2019
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Главе государства также рассказали о работе с обращениями граждан по вопросам перерасчета ипотеки под 6% для семей с детьми. Волонтеры оказывают консультативную помощь, в частности, по вопросам подачи необходимых документов.
"Спасибо, на самом деле, это очень важно. Надо, чтоб эти решения доходили до тех, на кого они направлены, чтоб люди чувствовали результат", — отметил президент.
Маленькому футболисту волонтеры помогли осуществить мечту и получить не только автограф Артема Дзюбы, но и всей сборной, а также звонок от Станислава Черчесова.
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Международный форум добровольцевДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Владимир ПутинРоссияОбщество
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