Путин пригласил на парад ветерана, просившего об этом на прямой линии

СОЧИ, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин пообещал пригласить на парад Победы в мае 2020 года 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны из Ейска Терлеева Сергея Федеровича, который обращался с этой просьбой на "прямую линию".

"Мы рассказали нашему Президенту о мечте Сергея Федеровича. И это огромное счастье для нас и ветерана, что в год 75-летия он окажется на Красной площади, чтобы своими глазами увидеть главный парад Победы страны! Проект "Забота о ветеранах" дает нам возможность не только действительно помочь нашим ветеранам в решении проблем, но и исполнить их заветные мечты", — отметила региональный руководитель ВОД "Волонтеры Победы" в Краснодарском крае Юлиана Лоточникова.

Президенту в четверг представили новый формат обработки обращений, поступивших на "прямую линию" в 2019 году. Система мониторинга за выполнением обращений была представлена Общероссийским народным фронтом на Международном форуме добровольцев в Сочи.

Главе государства также рассказали о работе с обращениями граждан по вопросам перерасчета ипотеки под 6% для семей с детьми. Волонтеры оказывают консультативную помощь, в частности, по вопросам подачи необходимых документов.

"Спасибо, на самом деле, это очень важно. Надо, чтоб эти решения доходили до тех, на кого они направлены, чтоб люди чувствовали результат", — отметил президент.