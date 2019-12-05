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В Раде подрались депутаты "Слуги народа"
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РИА Новости

В Раде подрались депутаты "Слуги народа"

16:32 05.12.2019 (обновлено: 17:08 05.12.2019)
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Депутаты фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Максим Бужанский и Гео Лерос подрались на утреннем заседании парламента, заявила депутат Ирина Верещук.
Политик рассказала, что Лерос нецензурно выразился о ней в чате, после чего она попросила его прийти и извиниться.
"Он не отреагировал. Я попросила руководство фракции отреагировать. Руководство фракции не отреагировало. Я у себя, где я сижу (в зале парламента. — Прим. ред.), рассказала эту ситуацию, и такая ситуация (драка. — Прим. ред.) случилась, когда те, кто это услышал, пошли у него попросить, чтобы он все-таки извинился и больше такого не происходило", — приводит заявление Верещук агентство "Укринформ".
По ее словам, Бужанский отреагировал на эту просьбу эмоционально, но она ему благодарна.
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