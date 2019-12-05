Пресс-секретарь Луценко подтвердила, что он встречался с Джулиани

При этом она отметила, что в разговоре с Джулиани Луценко повторил основные тезисы, которые уже были высказаны им в ряде интервью для СМИ. "Главный из них - посольство США на Украине заблокировало следствие относительно семи миллиардов долларов ОПГ президента-беглеца Януковича, которые были размещены в американском хедж-фонде", - сообщила Сарган.