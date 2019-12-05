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Пресс-секретарь Луценко подтвердила, что он встречался с Джулиани
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РИА Новости

Пресс-секретарь Луценко подтвердила, что он встречался с Джулиани

16:22 05.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-генпрокурор Украины Юрий Луценко
Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко. Архивное фото
КИЕВ, 5 дек – РИА Новости. Пресс-секретарь бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган подтвердила его встречу с адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани в Будапеште.
Издание "Новое время" со ссылкой на информированный источник сообщило, что адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани прибыл в Киев. По данным газеты NYT, Джулиани перед визитом на Украину во вторник в Будапеште встретился с Луценко.
"Юрий Луценко действительно встречался с Рудольфом Джулиани для записи документального фильма", - написала Сарган на своей странице в Facebook.
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При этом она отметила, что в разговоре с Джулиани Луценко повторил основные тезисы, которые уже были высказаны им в ряде интервью для СМИ. "Главный из них - посольство США на Украине заблокировало следствие относительно семи миллиардов долларов ОПГ президента-беглеца Януковича, которые были размещены в американском хедж-фонде", - сообщила Сарган.
Федеральные прокуроры в Нью-Йорке расследуют, получал ли Джулиани личную выгоду от энергопроектов на Украине, которыми занимались граждане США Лев Парнас и Игорь Фруман.
Парнас и Фруман (выходцы из СССР, уроженцы Украины и Белоруссии) обвиняются в незаконных пожертвованиях американским политикам от лица неназванных украинских чиновников и российского предпринимателя. По данным ряда СМИ, получателем денег мог быть и штаб Дональда Трампа. Кроме того, утверждается, что Парнас и Фруман помогали Руди Джулиани, личному адвокату Трампа, вести собственное расследование в отношении деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его семьи на Украине. Трамп ранее заявлял, что не знает обвиняемых.
Ранее директор по интегрированному газовому бизнесу украинской компании "Нафтогаз" Андрей Фаворов заявил газете Wall Street Journal, что Парнас и Фруман в марте пытались заручиться его поддержкой в попытке снять с должности нынешнего главу "Нафтогаза" Андрея Коболева. Адвокат Коболева сообщил телеканалу СNN, что его подзащитный дал показания федеральным прокурорам США в рамках расследования в отношении Джулиани, Парнаса и Фрумана.
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Ситуация на УкраинеДональд ТрампЮрий ЛуценкоРудольф ДжулианиСШАУкраинаВ мире
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