Пресс-секретарь Луценко подтвердила, что он встречался с Джулиани

КИЕВ, 5 дек – РИА Новости. Пресс-секретарь бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган подтвердила его встречу с адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани в Будапеште.
Издание "Новое время" со ссылкой на информированный источник сообщило, что адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани прибыл в Киев. По данным газеты NYT, Джулиани перед визитом на Украину во вторник в Будапеште встретился с Луценко.
"Юрий Луценко действительно встречался с Рудольфом Джулиани для записи документального фильма", - написала Сарган на своей странице в Facebook.
При этом она отметила, что в разговоре с Джулиани Луценко повторил основные тезисы, которые уже были высказаны им в ряде интервью для СМИ. "Главный из них - посольство США на Украине заблокировало следствие относительно семи миллиардов долларов ОПГ президента-беглеца Януковича, которые были размещены в американском хедж-фонде", - сообщила Сарган.
Федеральные прокуроры в Нью-Йорке расследуют, получал ли Джулиани личную выгоду от энергопроектов на Украине, которыми занимались граждане США Лев Парнас и Игорь Фруман.
Парнас и Фруман (выходцы из СССР, уроженцы Украины и Белоруссии) обвиняются в незаконных пожертвованиях американским политикам от лица неназванных украинских чиновников и российского предпринимателя. По данным ряда СМИ, получателем денег мог быть и штаб Дональда Трампа. Кроме того, утверждается, что Парнас и Фруман помогали Руди Джулиани, личному адвокату Трампа, вести собственное расследование в отношении деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его семьи на Украине. Трамп ранее заявлял, что не знает обвиняемых.
Ранее директор по интегрированному газовому бизнесу украинской компании "Нафтогаз" Андрей Фаворов заявил газете Wall Street Journal, что Парнас и Фруман в марте пытались заручиться его поддержкой в попытке снять с должности нынешнего главу "Нафтогаза" Андрея Коболева. Адвокат Коболева сообщил телеканалу СNN, что его подзащитный дал показания федеральным прокурорам США в рамках расследования в отношении Джулиани, Парнаса и Фрумана.
30 сентября, 03:54Луценко заявил о давлении со стороны адвоката Трампа