Порошенко может стать подозреваемым по делу экс-замглавы СВРУ

КИЕВ, 5 дек - РИА Новости. Экс-президент Украины Экс-президент Украины Петр Порошенко может стать подозреваемым по делу о незаконном назначении бывшего первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко, сообщил в четверг директор Государственного бюро расследований Роман Труба.

Ранее пресс-секретарь Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Анжелика Иванова заявила, что ведомство просит Генпрокуратуру обратиться к Раде с запросом на привлечение Порошенко к уголовной ответственности. По ее словам, Госбюро подготовило проект подозрения Порошенко в деле, которое касается возможного незаконного влияния на проведение конкурса по избранию кандидатов в члены Высшего совета юстиции. Порошенко является депутатом Рады, поэтому его нельзя привлечь к уголовной ответственности без ее разрешения. Лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что фракция поддержит такое решение.

"Мы практически на этапе завершения проекта подозрения касательно незаконного назначения экс-президентом Семочко. Сейчас происходят выемки и допросы. Если выемки будут завершены до момента моего увольнения, тогда будем передавать в прокуратуру", - цитирует Трубу издание "Левый берег".

В октябре 2018 года было опубликовано расследование программы "Наши деньги с Денисом Бигусом", в котором журналисты заподозрили Семочко в вымогательстве и получении денег за поставку на Украину американских препаратов для гемодиализа. Также в материале речь шла о том, что семья Семочко владеет имуществом, которое не соответствует их доходам, а родственники замглавы имеют российское гражданство. На основании журналистского расследования было возбуждено уголовное дело.