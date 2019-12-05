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Порошенко может стать подозреваемым по делу экс-замглавы СВРУ
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РИА Новости

Порошенко может стать подозреваемым по делу экс-замглавы СВРУ

16:19 05.12.2019 (обновлено: 16:25 05.12.2019)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкЭкс-резидент Украины Петр Порошенко
Экс-резидент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Экс-резидент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 5 дек - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко может стать подозреваемым по делу о незаконном назначении бывшего первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко, сообщил в четверг директор Государственного бюро расследований Роман Труба.
Ранее пресс-секретарь Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Анжелика Иванова заявила, что ведомство просит Генпрокуратуру обратиться к Раде с запросом на привлечение Порошенко к уголовной ответственности. По ее словам, Госбюро подготовило проект подозрения Порошенко в деле, которое касается возможного незаконного влияния на проведение конкурса по избранию кандидатов в члены Высшего совета юстиции. Порошенко является депутатом Рады, поэтому его нельзя привлечь к уголовной ответственности без ее разрешения. Лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что фракция поддержит такое решение.
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"Мы практически на этапе завершения проекта подозрения касательно незаконного назначения экс-президентом Семочко. Сейчас происходят выемки и допросы. Если выемки будут завершены до момента моего увольнения, тогда будем передавать в прокуратуру", - цитирует Трубу издание "Левый берег".

В октябре 2018 года было опубликовано расследование программы "Наши деньги с Денисом Бигусом", в котором журналисты заподозрили Семочко в вымогательстве и получении денег за поставку на Украину американских препаратов для гемодиализа. Также в материале речь шла о том, что семья Семочко владеет имуществом, которое не соответствует их доходам, а родственники замглавы имеют российское гражданство. На основании журналистского расследования было возбуждено уголовное дело.
В марте 2019 года агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) прекратило дело о незаконном обогащении Семочко. В апреле Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента, заявил, что уволил Семочко с должности заместителя главы Службы внешней разведки.
Киев
29 октября, 12:58
На Украине завели дело о возможной госизмене экс-замглавы внешней разведки
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Роман ТрубаСитуация на УкраинеСлужба внешней разведки УкраиныПетр ПорошенкоУкраинаВ мире
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