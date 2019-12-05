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Минздрав предостерег от разрешения продавать сигареты рядом со школами
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РИА Новости

Минздрав предостерег от разрешения продавать сигареты рядом со школами

16:03 05.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Отмена ограничений по продаже сигарет в радиусе 100 метров от образовательных учреждений приведет к увеличению потребления табака среди подростков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ.
Ранее газета "Известия" сообщила, что в ритейлеры в России предложили пересмотреть ограничения на торговлю сигаретами в радиусе 100 метров от образовательных учреждений.
"Отмена данного ограничения приведет к росту распространенности потребления табака, прежде всего, среди несовершеннолетних, защита прав и законных интересов которых должна быть приоритетна", - говорится в сообщении.
Международные исследования показывают, что на потребление табака существенное влияние оказывает плотность сети розничной продажи табачной продукции и количество торговых точек на душу населения, отметили в пресс-службе.
Данное предложение также противоречит утвержденной в ноябре антитабачной концепции, подчеркнули в Минздраве.
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