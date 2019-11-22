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РИА Новости

Медведев утвердил доработанную антитабачную концепцию до 2035 года

13:02 22.11.2019 (обновлено: 15:29 22.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкКурительная комната
Курительная комната
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Курительная комната. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Правительство утвердило антитабачную концепцию до 2035 года, распоряжение, подписанное Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что Минздрав должен за полгода разработать мероприятия по реализации концепции, а органам власти субъектов рекомендовано учитывать ее положения в своей деятельности.
Авторы документа ожидают, что к 2035 году число курящих россиян сократится до 21 процента.
В Минздраве подчеркнули, что в основе концепции лежит принцип единого регулирования табака и другой никотиносодержащей продукции. Это связано с распространением вейпов и систем нагревания табака во всем мире, прежде всего среди молодежи, заключили в ведомстве.
Павильон по продаже сигарет
11 ноября, 10:27
"Трезвая Россия" предложила создать ведомство по контролю за рынком табака

"Антитабачный закон"

В России в 2013 году приняли "антитабачный закон", который запретил курение на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, у остановок, в гостиницах, кафе и ресторанах, поездах, на вокзалах и в аэропортах, а также в самолетах.
В конце 2017-го депутат Сергей Боярский внес в Госдуму законопроект, допускающий курение в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов, однако Минздрав выступил против.
Этим летом Госдума приняла в первом чтении законопроект о возврате курилок в аэропорты.
Брось сигарету: звезды, которые отказались от курения
© AFP 2019 / Angela Weiss

Актриса Шарлиз Терон испробовала много способов, пытаясь справиться с зависимостью от сигарет. Достичь цели ей помог гипноз.

Актриса Шарлиз Терон позирует на 89-ой церемонии Оскар. 26 февраля 2017
1 из 20

Актриса Шарлиз Терон испробовала много способов, пытаясь справиться с зависимостью от сигарет. Достичь цели ей помог гипноз.

© AFP 2019 / Angela Weiss
© AFP 2019 / Charley Gallay/Getty Images

Красотке Джулии Робертс пришлось выбирать между привычкой выкурить сигарету-другую и мечтой стать мамой. Сейчас актриса воспитывает троих детей.

Актриса Джулия Робертс на Veuve Clicquot, 5 октября 2019
2 из 20

Красотке Джулии Робертс пришлось выбирать между привычкой выкурить сигарету-другую и мечтой стать мамой. Сейчас актриса воспитывает троих детей.

© AFP 2019 / Charley Gallay/Getty Images
© AFP 2019

Британский принц Гарри поддался настоятельным просьбам тогда еще невесты и сторонницы здорового образа жизни Меган Маркл.

Принц Гарри на минном поле в Дирико, Ангола 27 сентября 2019 года
3 из 20

Британский принц Гарри поддался настоятельным просьбам тогда еще невесты и сторонницы здорового образа жизни Меган Маркл.

© AFP 2019
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Алла Пугачева рассказывала в интервью, как бросила курить по настоянию священника. Отказ от многолетней привычки не был легким. "Тяжеловато, конечно, когда ты 52 года курил, а сейчас во рту так скучно", — признавалась она.

Певица Алла Пугачева
4 из 20

Алла Пугачева рассказывала в интервью, как бросила курить по настоянию священника. Отказ от многолетней привычки не был легким. "Тяжеловато, конечно, когда ты 52 года курил, а сейчас во рту так скучно", — признавалась она.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© AFP 2019 / Kevin Winter

Заядлый курильщик Мэтт Деймон с возрастом осознал, что сигареты приносят ему лишь вред. Побороть пагубную зависимость актер сумел после нескольких сеансов гипноза.

Актер Мэтт Дэймон на премьере Ford V Ferrari
5 из 20

Заядлый курильщик Мэтт Деймон с возрастом осознал, что сигареты приносят ему лишь вред. Побороть пагубную зависимость актер сумел после нескольких сеансов гипноза.

© AFP 2019 / Kevin Winter
© AP Photo / Charles Sykes

Главный телевизионный "безумец" Джон Хэмм бросил курить еще в 1995-м, когда преподавал в колледже. Он убежден, что учитель не должен входить в класс к детям, если от него пахнет, как из пепельницы.

Американский актер Джон Хэмм фотографируется с собственной восковой фигурой, 9 мая 2014
6 из 20

Главный телевизионный "безумец" Джон Хэмм бросил курить еще в 1995-м, когда преподавал в колледже. Он убежден, что учитель не должен входить в класс к детям, если от него пахнет, как из пепельницы.

© AP Photo / Charles Sykes
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Эвелина Бледанс отказалась от сигарет, когда решила, что курение угрожает ее здоровью, красоте и долголетию.

Актриса Эвелина Бледанс в роли жены мэра города, покровительницы цирка Виктории Гарсия в сцене из спектакля Смертельный номер
7 из 20

Актриса Эвелина Бледанс отказалась от сигарет, когда решила, что курение угрожает ее здоровью, красоте и долголетию.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Владимир Машков бросил курить в 2001 году, когда приехал сниматься в Голливуд. Съемочная группа была против сигарет на площадке, и актеру пришлось смириться с этим.

Художественный руководитель московского театра-студии Табакерка, актер Владимир Машков в
8 из 20

Владимир Машков бросил курить в 2001 году, когда приехал сниматься в Голливуд. Съемочная группа была против сигарет на площадке, и актеру пришлось смириться с этим.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© AP Photo / Frazer Harrison

Курильщица со стажем Дженнифер Энистон много раз пыталась справиться с пагубной привычкой. Изменить жизнь и победить зависимость ей помогла йога.

 Актриса Дженнифер Энистон на гильдии актеров, 25 января 2015 в Лос-Анджелесе, Калифорния
9 из 20

Курильщица со стажем Дженнифер Энистон много раз пыталась справиться с пагубной привычкой. Изменить жизнь и победить зависимость ей помогла йога.

© AP Photo / Frazer Harrison
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Василий Лановой отказался от сигарет во время работы над фильмом "Коллеги" в 1962 году. Чтобы вжиться в образ хирурга, актер побывал на настоящей операции и увидел, как выглядят легкие курильщика.

Актер Василий Лановой во время торжественной профилактики горелки Вечного огня
10 из 20

Василий Лановой отказался от сигарет во время работы над фильмом "Коллеги" в 1962 году. Чтобы вжиться в образ хирурга, актер побывал на настоящей операции и увидел, как выглядят легкие курильщика.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Актер Данила Козловский бросил курить, когда играл хоккеиста Валерия Харламова в фильме "Легенда № 17". Одной из причин было замечание сестры Харламова Татьяны: "Валерка не курил".

Актер Данила Козловский (слева) во время матча в рамках благотворительного футбольного турнира бывшего защитника московского ЦСКА и сборной России Сергея Игнашевича
11 из 20

Актер Данила Козловский бросил курить, когда играл хоккеиста Валерия Харламова в фильме "Легенда № 17". Одной из причин было замечание сестры Харламова Татьяны: "Валерка не курил".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Актеру Ефиму Шифрину однажды стало сложно выступать на концертах, где нужно много говорить и петь, и он бросил курить.

Актер Ефим Шифрин выступает на своем юбилейном концерте
12 из 20

Актеру Ефиму Шифрину однажды стало сложно выступать на концертах, где нужно много говорить и петь, и он бросил курить.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© AP Photo / Alex Berliner

Было время, когда Гвинет Пэлтроу выкуривала по две-три пачки сигарет в день. Она пыталась отказаться от сигарет при помощи йоги, но ничего не получалось. Лишь когда актриса забеременела, ей удалось победить вредную привычку.

Гвинет Пэлтроу в театре Microsoft в Лос-Анджелесе, 22 сентября 2019
13 из 20

Было время, когда Гвинет Пэлтроу выкуривала по две-три пачки сигарет в день. Она пыталась отказаться от сигарет при помощи йоги, но ничего не получалось. Лишь когда актриса забеременела, ей удалось победить вредную привычку.

© AP Photo / Alex Berliner
© AP Photo / Chris Pizzello

Шэрон Стоун переосмыслила свою жизнь, когда в 46 лет пережила инсульт, и отказалась от сигарет.

Шарон Стоун принимает участие в 75-й ежегодной церемонии вручения премии Золотой глобус
14 из 20

Шэрон Стоун переосмыслила свою жизнь, когда в 46 лет пережила инсульт, и отказалась от сигарет.

© AP Photo / Chris Pizzello
© Chris Pizzello

Актера Эштона Кутчера заставила бросить курить бывшая пассия Деми Мур, которая не курила сама и не выносила запаха табака.

Эштон Катчер вручает награду на 23-й ежегодной премии Гильдии киноактеров, 29 января 2017 года
15 из 20

Актера Эштона Кутчера заставила бросить курить бывшая пассия Деми Мур, которая не курила сама и не выносила запаха табака.

© Chris Pizzello
© AFP 2019 / Valerie Macon

Адель бросила курить, когда была беременна, но однажды в интервью призналась, что голосу это повредило. Тем не менее возвращаться к старой привычке певица не спешит, ей нравится, что пальцы перестали быть оранжевого цвета.

Британская певица Адель выступает на 59-й ежегодной премии Grammy music Awards 12 февраля 2017 года
16 из 20

Адель бросила курить, когда была беременна, но однажды в интервью призналась, что голосу это повредило. Тем не менее возвращаться к старой привычке певица не спешит, ей нравится, что пальцы перестали быть оранжевого цвета.

© AFP 2019 / Valerie Macon
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

Дмитрий Харатьян отказался от сигарет, прислушавшись к собственному организму. По словам актера, депрессия и проблемы с сосудами стали сигналами организма для головного мозга, что хватит.

Актер Дмитрий Харатьян на закрытии I Международного большого детского фестиваля в Московском международном Доме музыки
17 из 20

Дмитрий Харатьян отказался от сигарет, прислушавшись к собственному организму. По словам актера, депрессия и проблемы с сосудами стали сигналами организма для головного мозга, что хватит.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
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© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанк

Актриса и соучредитель фонда "Подари жизнь" Дина Корзун могла выкурить натощак до десяти сигарет кряду. Чтобы победить пагубную привычку, она прибегла к иглотерапии.

Актриса, соучредитель фонда Подари жизнь Дина Корзун
18 из 20

Актриса и соучредитель фонда "Подари жизнь" Дина Корзун могла выкурить натощак до десяти сигарет кряду. Чтобы победить пагубную привычку, она прибегла к иглотерапии.

© РИА Новости / Валерий Левитин
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© AFP 2019 / Gabriel Olsen

Бену Аффлеку при работе над фильмом "Козырные тузы" приходилось выкуривать по пять пачек сигарет в день. Актеру так это надоело, что он отказался от вредной привычки, как только закончились съемки.

Актер Бен Аффлек
19 из 20

Бену Аффлеку при работе над фильмом "Козырные тузы" приходилось выкуривать по пять пачек сигарет в день. Актеру так это надоело, что он отказался от вредной привычки, как только закончились съемки.

© AFP 2019 / Gabriel Olsen
© AP Photo / Arthur Mola

Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт бросила курить на съемках, а помог ей партнер по фильму и бывший бойфренд Роберт Патинссон.

Актриса Кристен Стюарт на 76-м Венецианском кинофестивале, 30 августа 2019 года
20 из 20

Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт бросила курить на съемках, а помог ей партнер по фильму и бывший бойфренд Роберт Патинссон.

© AP Photo / Arthur Mola
1 из 20

Актриса Шарлиз Терон испробовала много способов, пытаясь справиться с зависимостью от сигарет. Достичь цели ей помог гипноз.

© AFP 2019 / Angela Weiss
2 из 20

Красотке Джулии Робертс пришлось выбирать между привычкой выкурить сигарету-другую и мечтой стать мамой. Сейчас актриса воспитывает троих детей.

© AFP 2019 / Charley Gallay/Getty Images
3 из 20

Британский принц Гарри поддался настоятельным просьбам тогда еще невесты и сторонницы здорового образа жизни Меган Маркл.

© AFP 2019
4 из 20

Алла Пугачева рассказывала в интервью, как бросила курить по настоянию священника. Отказ от многолетней привычки не был легким. "Тяжеловато, конечно, когда ты 52 года курил, а сейчас во рту так скучно", — признавалась она.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
5 из 20

Заядлый курильщик Мэтт Деймон с возрастом осознал, что сигареты приносят ему лишь вред. Побороть пагубную зависимость актер сумел после нескольких сеансов гипноза.

© AFP 2019 / Kevin Winter
6 из 20

Главный телевизионный "безумец" Джон Хэмм бросил курить еще в 1995-м, когда преподавал в колледже. Он убежден, что учитель не должен входить в класс к детям, если от него пахнет, как из пепельницы.

© AP Photo / Charles Sykes
7 из 20

Актриса Эвелина Бледанс отказалась от сигарет, когда решила, что курение угрожает ее здоровью, красоте и долголетию.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
8 из 20

Владимир Машков бросил курить в 2001 году, когда приехал сниматься в Голливуд. Съемочная группа была против сигарет на площадке, и актеру пришлось смириться с этим.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 20

Курильщица со стажем Дженнифер Энистон много раз пыталась справиться с пагубной привычкой. Изменить жизнь и победить зависимость ей помогла йога.

© AP Photo / Frazer Harrison
10 из 20

Василий Лановой отказался от сигарет во время работы над фильмом "Коллеги" в 1962 году. Чтобы вжиться в образ хирурга, актер побывал на настоящей операции и увидел, как выглядят легкие курильщика.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
11 из 20

Актер Данила Козловский бросил курить, когда играл хоккеиста Валерия Харламова в фильме "Легенда № 17". Одной из причин было замечание сестры Харламова Татьяны: "Валерка не курил".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
12 из 20

Актеру Ефиму Шифрину однажды стало сложно выступать на концертах, где нужно много говорить и петь, и он бросил курить.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
13 из 20

Было время, когда Гвинет Пэлтроу выкуривала по две-три пачки сигарет в день. Она пыталась отказаться от сигарет при помощи йоги, но ничего не получалось. Лишь когда актриса забеременела, ей удалось победить вредную привычку.

© AP Photo / Alex Berliner
14 из 20

Шэрон Стоун переосмыслила свою жизнь, когда в 46 лет пережила инсульт, и отказалась от сигарет.

© AP Photo / Chris Pizzello
15 из 20

Актера Эштона Кутчера заставила бросить курить бывшая пассия Деми Мур, которая не курила сама и не выносила запаха табака.

© Chris Pizzello
16 из 20

Адель бросила курить, когда была беременна, но однажды в интервью призналась, что голосу это повредило. Тем не менее возвращаться к старой привычке певица не спешит, ей нравится, что пальцы перестали быть оранжевого цвета.

© AFP 2019 / Valerie Macon
17 из 20

Дмитрий Харатьян отказался от сигарет, прислушавшись к собственному организму. По словам актера, депрессия и проблемы с сосудами стали сигналами организма для головного мозга, что хватит.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
18 из 20

Актриса и соучредитель фонда "Подари жизнь" Дина Корзун могла выкурить натощак до десяти сигарет кряду. Чтобы победить пагубную привычку, она прибегла к иглотерапии.

© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в фотобанк
19 из 20

Бену Аффлеку при работе над фильмом "Козырные тузы" приходилось выкуривать по пять пачек сигарет в день. Актеру так это надоело, что он отказался от вредной привычки, как только закончились съемки.

© AFP 2019 / Gabriel Olsen
20 из 20

Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт бросила курить на съемках, а помог ей партнер по фильму и бывший бойфренд Роберт Патинссон.

© AP Photo / Arthur Mola
978657100
Обсудить 38
Здоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФПравительство РФОбщество
Популярные комментарии
Сам был заядлым курильщиком, не курю уже 3 года, именно по этому знаю проблему с двух сторон, поверьте, их реально ущемляют...
22 ноября, 13:09
Сергей Сергей
58000026
Концепция проста и незамысловата, залезть к карман населению к 2025 году по плечо, а к 2035 по пояс..
22 ноября, 13:21
Сергей Норд
48120026
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