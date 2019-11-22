Медведев утвердил доработанную антитабачную концепцию до 2035 года

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Правительство утвердило антитабачную концепцию до 2035 года, распоряжение, подписанное Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что Минздрав должен за полгода разработать мероприятия по реализации концепции, а органам власти субъектов рекомендовано учитывать ее положения в своей деятельности.

Авторы документа ожидают, что к 2035 году число курящих россиян сократится до 21 процента.

В Минздраве подчеркнули, что в основе концепции лежит принцип единого регулирования табака и другой никотиносодержащей продукции. Это связано с распространением вейпов и систем нагревания табака во всем мире, прежде всего среди молодежи, заключили в ведомстве.

"Антитабачный закон"

В России в 2013 году приняли "антитабачный закон", который запретил курение на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, у остановок, в гостиницах, кафе и ресторанах, поездах, на вокзалах и в аэропортах, а также в самолетах.

В конце 2017-го депутат Сергей Боярский внес в Госдуму законопроект, допускающий курение в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов, однако Минздрав выступил против.