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РИА Новости

Брось сигарету: звезды, которые отказались от курения

11:23 21.11.2019 (обновлено: 13:10 21.11.2019)
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Международный день отказа от курения отмечают по инициативе Международного общества онкологов и при поддержке Всемирной организации здравоохранения каждый третий четверг ноября. Есть повод задуматься о влиянии табака на организм и последовать примеру тех, кто победил вредную привычку. Знаменитости, бросившие курить, — в фотоленте Ria.ru.
© AFP 2019 / Angela Weiss

Актриса Шарлиз Терон испробовала много способов, пытаясь справиться с зависимостью от сигарет. Достичь цели ей помог гипноз.

Актриса Шарлиз Терон позирует на 89-ой церемонии Оскар. 26 февраля 2017
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Актриса Шарлиз Терон испробовала много способов, пытаясь справиться с зависимостью от сигарет. Достичь цели ей помог гипноз.

© AFP 2019 / Angela Weiss
© AFP 2019 / Charley Gallay/Getty Images

Красотке Джулии Робертс пришлось выбирать между привычкой выкурить сигарету-другую и мечтой стать мамой. Сейчас актриса воспитывает троих детей.

Актриса Джулия Робертс на Veuve Clicquot, 5 октября 2019
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Красотке Джулии Робертс пришлось выбирать между привычкой выкурить сигарету-другую и мечтой стать мамой. Сейчас актриса воспитывает троих детей.

© AFP 2019 / Charley Gallay/Getty Images
© AFP 2019

Британский принц Гарри поддался настоятельным просьбам тогда еще невесты и сторонницы здорового образа жизни Меган Маркл.

Принц Гарри на минном поле в Дирико, Ангола 27 сентября 2019 года
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Британский принц Гарри поддался настоятельным просьбам тогда еще невесты и сторонницы здорового образа жизни Меган Маркл.

© AFP 2019
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Алла Пугачева рассказывала в интервью, как бросила курить по настоянию священника. Отказ от многолетней привычки не был легким. "Тяжеловато, конечно, когда ты 52 года курил, а сейчас во рту так скучно", — признавалась она.

Певица Алла Пугачева
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Алла Пугачева рассказывала в интервью, как бросила курить по настоянию священника. Отказ от многолетней привычки не был легким. "Тяжеловато, конечно, когда ты 52 года курил, а сейчас во рту так скучно", — признавалась она.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© AFP 2019 / Kevin Winter

Заядлый курильщик Мэтт Деймон с возрастом осознал, что сигареты приносят ему лишь вред. Побороть пагубную зависимость актер сумел после нескольких сеансов гипноза.

Актер Мэтт Дэймон на премьере Ford V Ferrari
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Заядлый курильщик Мэтт Деймон с возрастом осознал, что сигареты приносят ему лишь вред. Побороть пагубную зависимость актер сумел после нескольких сеансов гипноза.

© AFP 2019 / Kevin Winter
© AP Photo / Charles Sykes

Главный телевизионный "безумец" Джон Хэмм бросил курить еще в 1995-м, когда преподавал в колледже. Он убежден, что учитель не должен входить в класс к детям, если от него пахнет, как из пепельницы.

Американский актер Джон Хэмм фотографируется с собственной восковой фигурой, 9 мая 2014
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Главный телевизионный "безумец" Джон Хэмм бросил курить еще в 1995-м, когда преподавал в колледже. Он убежден, что учитель не должен входить в класс к детям, если от него пахнет, как из пепельницы.

© AP Photo / Charles Sykes
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Эвелина Бледанс отказалась от сигарет, когда решила, что курение угрожает ее здоровью, красоте и долголетию.

Актриса Эвелина Бледанс в роли жены мэра города, покровительницы цирка Виктории Гарсия в сцене из спектакля Смертельный номер
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Актриса Эвелина Бледанс отказалась от сигарет, когда решила, что курение угрожает ее здоровью, красоте и долголетию.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Владимир Машков бросил курить в 2001 году, когда приехал сниматься в Голливуд. Съемочная группа была против сигарет на площадке, и актеру пришлось смириться с этим.

Художественный руководитель московского театра-студии Табакерка, актер Владимир Машков в
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Владимир Машков бросил курить в 2001 году, когда приехал сниматься в Голливуд. Съемочная группа была против сигарет на площадке, и актеру пришлось смириться с этим.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© AP Photo / Frazer Harrison

Курильщица со стажем Дженнифер Энистон много раз пыталась справиться с пагубной привычкой. Изменить жизнь и победить зависимость ей помогла йога.

 Актриса Дженнифер Энистон на гильдии актеров, 25 января 2015 в Лос-Анджелесе, Калифорния
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Курильщица со стажем Дженнифер Энистон много раз пыталась справиться с пагубной привычкой. Изменить жизнь и победить зависимость ей помогла йога.

© AP Photo / Frazer Harrison
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Василий Лановой отказался от сигарет во время работы над фильмом "Коллеги" в 1962 году. Чтобы вжиться в образ хирурга, актер побывал на настоящей операции и увидел, как выглядят легкие курильщика.

Актер Василий Лановой во время торжественной профилактики горелки Вечного огня
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Василий Лановой отказался от сигарет во время работы над фильмом "Коллеги" в 1962 году. Чтобы вжиться в образ хирурга, актер побывал на настоящей операции и увидел, как выглядят легкие курильщика.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Актер Данила Козловский бросил курить, когда играл хоккеиста Валерия Харламова в фильме "Легенда № 17". Одной из причин было замечание сестры Харламова Татьяны: "Валерка не курил".

Актер Данила Козловский (слева) во время матча в рамках благотворительного футбольного турнира бывшего защитника московского ЦСКА и сборной России Сергея Игнашевича
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Актер Данила Козловский бросил курить, когда играл хоккеиста Валерия Харламова в фильме "Легенда № 17". Одной из причин было замечание сестры Харламова Татьяны: "Валерка не курил".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Актеру Ефиму Шифрину однажды стало сложно выступать на концертах, где нужно много говорить и петь, и он бросил курить.

Актер Ефим Шифрин выступает на своем юбилейном концерте
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Актеру Ефиму Шифрину однажды стало сложно выступать на концертах, где нужно много говорить и петь, и он бросил курить.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© AP Photo / Alex Berliner

Было время, когда Гвинет Пэлтроу выкуривала по две-три пачки сигарет в день. Она пыталась отказаться от сигарет при помощи йоги, но ничего не получалось. Лишь когда актриса забеременела, ей удалось победить вредную привычку.

Гвинет Пэлтроу в театре Microsoft в Лос-Анджелесе, 22 сентября 2019
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Было время, когда Гвинет Пэлтроу выкуривала по две-три пачки сигарет в день. Она пыталась отказаться от сигарет при помощи йоги, но ничего не получалось. Лишь когда актриса забеременела, ей удалось победить вредную привычку.

© AP Photo / Alex Berliner
© AP Photo / Chris Pizzello

Шэрон Стоун переосмыслила свою жизнь, когда в 46 лет пережила инсульт, и отказалась от сигарет.

Шарон Стоун принимает участие в 75-й ежегодной церемонии вручения премии Золотой глобус
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Шэрон Стоун переосмыслила свою жизнь, когда в 46 лет пережила инсульт, и отказалась от сигарет.

© AP Photo / Chris Pizzello
© Chris Pizzello

Актера Эштона Кутчера заставила бросить курить бывшая пассия Деми Мур, которая не курила сама и не выносила запаха табака.

Эштон Катчер вручает награду на 23-й ежегодной премии Гильдии киноактеров, 29 января 2017 года
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Актера Эштона Кутчера заставила бросить курить бывшая пассия Деми Мур, которая не курила сама и не выносила запаха табака.

© Chris Pizzello
© AFP 2019 / Valerie Macon

Адель бросила курить, когда была беременна, но однажды в интервью призналась, что голосу это повредило. Тем не менее возвращаться к старой привычке певица не спешит, ей нравится, что пальцы перестали быть оранжевого цвета.

Британская певица Адель выступает на 59-й ежегодной премии Grammy music Awards 12 февраля 2017 года
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Адель бросила курить, когда была беременна, но однажды в интервью призналась, что голосу это повредило. Тем не менее возвращаться к старой привычке певица не спешит, ей нравится, что пальцы перестали быть оранжевого цвета.

© AFP 2019 / Valerie Macon
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

Дмитрий Харатьян отказался от сигарет, прислушавшись к собственному организму. По словам актера, депрессия и проблемы с сосудами стали сигналами организма для головного мозга, что хватит.

Актер Дмитрий Харатьян на закрытии I Международного большого детского фестиваля в Московском международном Доме музыки
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Дмитрий Харатьян отказался от сигарет, прислушавшись к собственному организму. По словам актера, депрессия и проблемы с сосудами стали сигналами организма для головного мозга, что хватит.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
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© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанк

Актриса и соучредитель фонда "Подари жизнь" Дина Корзун могла выкурить натощак до десяти сигарет кряду. Чтобы победить пагубную привычку, она прибегла к иглотерапии.

Актриса, соучредитель фонда Подари жизнь Дина Корзун
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Актриса и соучредитель фонда "Подари жизнь" Дина Корзун могла выкурить натощак до десяти сигарет кряду. Чтобы победить пагубную привычку, она прибегла к иглотерапии.

© РИА Новости / Валерий Левитин
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© AFP 2019 / Gabriel Olsen

Бену Аффлеку при работе над фильмом "Козырные тузы" приходилось выкуривать по пять пачек сигарет в день. Актеру так это надоело, что он отказался от вредной привычки, как только закончились съемки.

Актер Бен Аффлек
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Бену Аффлеку при работе над фильмом "Козырные тузы" приходилось выкуривать по пять пачек сигарет в день. Актеру так это надоело, что он отказался от вредной привычки, как только закончились съемки.

© AFP 2019 / Gabriel Olsen
© AP Photo / Arthur Mola

Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт бросила курить на съемках, а помог ей партнер по фильму и бывший бойфренд Роберт Патинссон.

Актриса Кристен Стюарт на 76-м Венецианском кинофестивале, 30 августа 2019 года
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Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт бросила курить на съемках, а помог ей партнер по фильму и бывший бойфренд Роберт Патинссон.

© AP Photo / Arthur Mola
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Популярные комментарии
Вот! Это правильно! Именно так надо бороться с курением, а не запретами! Примеры, разъяснения, убеждение. Надо больше такой информации давать, чтобы курильщик сам решил и был готов бросить. P.S.: сам не курю уже 9 лет, курил более 30 лет. Пока человек сам не созреет, не бросит. Надо в этом помогать. Но не запретами!
21 ноября, 11:40
rroyi
1200000
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