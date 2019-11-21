Брось сигарету: звезды, которые отказались от курения

Актриса Шарлиз Терон испробовала много способов, пытаясь справиться с зависимостью от сигарет. Достичь цели ей помог гипноз.
Актриса Шарлиз Терон испробовала много способов, пытаясь справиться с зависимостью от сигарет. Достичь цели ей помог гипноз.
Красотке Джулии Робертс пришлось выбирать между привычкой выкурить сигарету-другую и мечтой стать мамой. Сейчас актриса воспитывает троих детей.
Красотке Джулии Робертс пришлось выбирать между привычкой выкурить сигарету-другую и мечтой стать мамой. Сейчас актриса воспитывает троих детей.
Британский принц Гарри поддался настоятельным просьбам тогда еще невесты и сторонницы здорового образа жизни Меган Маркл.
Британский принц Гарри поддался настоятельным просьбам тогда еще невесты и сторонницы здорового образа жизни Меган Маркл.
Алла Пугачева рассказывала в интервью, как бросила курить по настоянию священника. Отказ от многолетней привычки не был легким. "Тяжеловато, конечно, когда ты 52 года курил, а сейчас во рту так скучно", — признавалась она.
Алла Пугачева рассказывала в интервью, как бросила курить по настоянию священника. Отказ от многолетней привычки не был легким. "Тяжеловато, конечно, когда ты 52 года курил, а сейчас во рту так скучно", — признавалась она.
Заядлый курильщик Мэтт Деймон с возрастом осознал, что сигареты приносят ему лишь вред. Побороть пагубную зависимость актер сумел после нескольких сеансов гипноза.
Заядлый курильщик Мэтт Деймон с возрастом осознал, что сигареты приносят ему лишь вред. Побороть пагубную зависимость актер сумел после нескольких сеансов гипноза.
Главный телевизионный "безумец" Джон Хэмм бросил курить еще в 1995-м, когда преподавал в колледже. Он убежден, что учитель не должен входить в класс к детям, если от него пахнет, как из пепельницы.
Главный телевизионный "безумец" Джон Хэмм бросил курить еще в 1995-м, когда преподавал в колледже. Он убежден, что учитель не должен входить в класс к детям, если от него пахнет, как из пепельницы.
Актриса Эвелина Бледанс отказалась от сигарет, когда решила, что курение угрожает ее здоровью, красоте и долголетию.
Актриса Эвелина Бледанс отказалась от сигарет, когда решила, что курение угрожает ее здоровью, красоте и долголетию.
Владимир Машков бросил курить в 2001 году, когда приехал сниматься в Голливуд. Съемочная группа была против сигарет на площадке, и актеру пришлось смириться с этим.
Владимир Машков бросил курить в 2001 году, когда приехал сниматься в Голливуд. Съемочная группа была против сигарет на площадке, и актеру пришлось смириться с этим.
Курильщица со стажем Дженнифер Энистон много раз пыталась справиться с пагубной привычкой. Изменить жизнь и победить зависимость ей помогла йога.
Курильщица со стажем Дженнифер Энистон много раз пыталась справиться с пагубной привычкой. Изменить жизнь и победить зависимость ей помогла йога.
Василий Лановой отказался от сигарет во время работы над фильмом "Коллеги" в 1962 году. Чтобы вжиться в образ хирурга, актер побывал на настоящей операции и увидел, как выглядят легкие курильщика.
Василий Лановой отказался от сигарет во время работы над фильмом "Коллеги" в 1962 году. Чтобы вжиться в образ хирурга, актер побывал на настоящей операции и увидел, как выглядят легкие курильщика.
Актер Данила Козловский бросил курить, когда играл хоккеиста Валерия Харламова в фильме "Легенда № 17". Одной из причин было замечание сестры Харламова Татьяны: "Валерка не курил".
Актер Данила Козловский бросил курить, когда играл хоккеиста Валерия Харламова в фильме "Легенда № 17". Одной из причин было замечание сестры Харламова Татьяны: "Валерка не курил".
Актеру Ефиму Шифрину однажды стало сложно выступать на концертах, где нужно много говорить и петь, и он бросил курить.
Актеру Ефиму Шифрину однажды стало сложно выступать на концертах, где нужно много говорить и петь, и он бросил курить.
Было время, когда Гвинет Пэлтроу выкуривала по две-три пачки сигарет в день. Она пыталась отказаться от сигарет при помощи йоги, но ничего не получалось. Лишь когда актриса забеременела, ей удалось победить вредную привычку.
Было время, когда Гвинет Пэлтроу выкуривала по две-три пачки сигарет в день. Она пыталась отказаться от сигарет при помощи йоги, но ничего не получалось. Лишь когда актриса забеременела, ей удалось победить вредную привычку.
Шэрон Стоун переосмыслила свою жизнь, когда в 46 лет пережила инсульт, и отказалась от сигарет.
Шэрон Стоун переосмыслила свою жизнь, когда в 46 лет пережила инсульт, и отказалась от сигарет.
Актера Эштона Кутчера заставила бросить курить бывшая пассия Деми Мур, которая не курила сама и не выносила запаха табака.
Актера Эштона Кутчера заставила бросить курить бывшая пассия Деми Мур, которая не курила сама и не выносила запаха табака.
Адель бросила курить, когда была беременна, но однажды в интервью призналась, что голосу это повредило. Тем не менее возвращаться к старой привычке певица не спешит, ей нравится, что пальцы перестали быть оранжевого цвета.
Адель бросила курить, когда была беременна, но однажды в интервью призналась, что голосу это повредило. Тем не менее возвращаться к старой привычке певица не спешит, ей нравится, что пальцы перестали быть оранжевого цвета.
Дмитрий Харатьян отказался от сигарет, прислушавшись к собственному организму. По словам актера, депрессия и проблемы с сосудами стали сигналами организма для головного мозга, что хватит.
Дмитрий Харатьян отказался от сигарет, прислушавшись к собственному организму. По словам актера, депрессия и проблемы с сосудами стали сигналами организма для головного мозга, что хватит.
Актриса и соучредитель фонда "Подари жизнь" Дина Корзун могла выкурить натощак до десяти сигарет кряду. Чтобы победить пагубную привычку, она прибегла к иглотерапии.
Актриса и соучредитель фонда "Подари жизнь" Дина Корзун могла выкурить натощак до десяти сигарет кряду. Чтобы победить пагубную привычку, она прибегла к иглотерапии.
Бену Аффлеку при работе над фильмом "Козырные тузы" приходилось выкуривать по пять пачек сигарет в день. Актеру так это надоело, что он отказался от вредной привычки, как только закончились съемки.
Бену Аффлеку при работе над фильмом "Козырные тузы" приходилось выкуривать по пять пачек сигарет в день. Актеру так это надоело, что он отказался от вредной привычки, как только закончились съемки.
Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт бросила курить на съемках, а помог ей партнер по фильму и бывший бойфренд Роберт Патинссон.
Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт бросила курить на съемках, а помог ей партнер по фильму и бывший бойфренд Роберт Патинссон.