МИД вручил Крыстину ноту о высылке болгарского дипломата из России

"5 декабря в МИД России послу Болгарии Атанасу Крыстину была вручена нота министерства об объявлении советника посольства Болгарии в Москве "persona non grata". Данный шаг является ответной "зеркальной" мерой на решение властей Болгарии выслать из страны в октябре российского дипломата", - сообщили в ведомстве.

Ранее агентство Рейтер сообщило о том, что РФ выслала болгарского дипломата после того, как София отказала в визе новому российскому военному атташе. По информации агентства, посол Болгарии в Москве Атанас Крыстин был проинформирован о том, что дипломат должен покинуть Россию в течение следующих 24 часов в соответствии с дипломатическим протоколом.