МИД вручил Крыстину ноту о высылке болгарского дипломата из России

"5 декабря в МИД России послу Болгарии Атанасу Крыстину была вручена нота министерства об объявлении советника посольства Болгарии в Москве "persona non grata". Данный шаг является ответной "зеркальной" мерой на решение властей Болгарии выслать из страны в октябре российского дипломата", - сообщили в ведомстве.
Ранее агентство Рейтер сообщило о том, что РФ выслала болгарского дипломата после того, как София отказала в визе новому российскому военному атташе. По информации агентства, посол Болгарии в Москве Атанас Крыстин был проинформирован о том, что дипломат должен покинуть Россию в течение следующих 24 часов в соответствии с дипломатическим протоколом.
В октябре стало известно, что власти Болгарии высылают из страны российского дипломата, заподозрив его в разведывательной деятельности. Замглавы российского МИД Александр Грушко после этого заявил об ответных мерах, которые примет РФ.
В октябре также сообщалось, что власти Болгарии отказались выдать визу военному атташе в посольстве России в Софии. Решение об отказе в визе было принято по рекомендации неназванного ведомства, с которым согласовывалось назначение. Москва проинформирована об этом решении, отметил тогда МИД Болгарии.
В октябре этого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство не комментирует вопрос отказа Болгарии в визе военному атташе посольства РФ в Софии, но исходит из дипломатического принципа взаимности.