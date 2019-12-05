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МИД вручил Крыстину ноту о высылке болгарского дипломата из России
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РИА Новости

МИД вручил Крыстину ноту о высылке болгарского дипломата из России

15:44 05.12.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПосол Болгарии в России Атанас Крыстин
Посол Болгарии в России Атанас Крыстин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Посол Болгарии в России Атанас Крыстин. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Послу Болгарии Атанасу Крыстину вручена нота об объявлении советника посольства Болгарии в Москве persona non grata, сообщили в МИД РФ.
"5 декабря в МИД России послу Болгарии Атанасу Крыстину была вручена нота министерства об объявлении советника посольства Болгарии в Москве "persona non grata". Данный шаг является ответной "зеркальной" мерой на решение властей Болгарии выслать из страны в октябре российского дипломата", - сообщили в ведомстве.
Ранее агентство Рейтер сообщило о том, что РФ выслала болгарского дипломата после того, как София отказала в визе новому российскому военному атташе. По информации агентства, посол Болгарии в Москве Атанас Крыстин был проинформирован о том, что дипломат должен покинуть Россию в течение следующих 24 часов в соответствии с дипломатическим протоколом.
Посольство Болгарии в России в Москве
Вчера, 12:36
Источник в МИД прокомментировал высылку болгарского дипломата из РФ
В октябре стало известно, что власти Болгарии высылают из страны российского дипломата, заподозрив его в разведывательной деятельности. Замглавы российского МИД Александр Грушко после этого заявил об ответных мерах, которые примет РФ.
В октябре также сообщалось, что власти Болгарии отказались выдать визу военному атташе в посольстве России в Софии. Решение об отказе в визе было принято по рекомендации неназванного ведомства, с которым согласовывалось назначение. Москва проинформирована об этом решении, отметил тогда МИД Болгарии.
В октябре этого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство не комментирует вопрос отказа Болгарии в визе военному атташе посольства РФ в Софии, но исходит из дипломатического принципа взаимности.
Самолет Ил-96 российской авиакомпании Россия в лондонском аэропорту Хитроу. 20 марта 2018
4 декабря, 15:16
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2011-2019 годах
9300122
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Атанас КрыстинМария ЗахароваМИД БолгарииМИД РФАлександр ГрушкоМоскваРоссияБолгарияВ мире
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