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Путин: общение с волонтерами делает любого человека лучше и добрее
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РИА Новости

Путин: общение с волонтерами делает любого человека лучше и добрее

15:28 05.12.2019 (обновлено: 16:36 05.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на закрытии форума "Доброволец России"
Президент РФ Владимир Путин на закрытии форума Доброволец России
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 5 дек - РИА Новости. Общение с волонтерами делает любого человека лучше и добрее, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что ему такое общения всегда доставляет удовольствие.
День добровольца (волонтера) в России отмечается 5 декабря. Дата была установлена указом президента РФ от 27 ноября 2017 года.
"Мне всегда - хочу это подчеркнуть - всегда доставляет особое удовольствие общаться с вами, и скажу, почему. Потому что общение с такими людьми, как вы, делает любого человека лучше и добрее. Это в полной мере относится и ко мне", - сказал Путин на форуме "Доброволец России".
Международный форум добровольцев проходит в Сочи со 2 по 5 декабря.
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