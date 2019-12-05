Путин: общение с волонтерами делает любого человека лучше и добрее

"Мне всегда - хочу это подчеркнуть - всегда доставляет особое удовольствие общаться с вами, и скажу, почему. Потому что общение с такими людьми, как вы, делает любого человека лучше и добрее. Это в полной мере относится и ко мне", - сказал Путин на форуме "Доброволец России".