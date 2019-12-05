Путин: общение с волонтерами делает любого человека лучше и добрее

СОЧИ, 5 дек - РИА Новости. Общение с волонтерами делает любого человека лучше и добрее, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что ему такое общения всегда доставляет удовольствие.
День добровольца (волонтера) в России отмечается 5 декабря. Дата была установлена указом президента РФ от 27 ноября 2017 года.
Путин рассказал, что общение с волонтерами делает его лучше и добрее pic.twitter.com/Jfq7SAa2P0— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 5, 2019
"Мне всегда - хочу это подчеркнуть - всегда доставляет особое удовольствие общаться с вами, и скажу, почему. Потому что общение с такими людьми, как вы, делает любого человека лучше и добрее. Это в полной мере относится и ко мне", - сказал Путин на форуме "Доброволец России".
Международный форум добровольцев проходит в Сочи со 2 по 5 декабря.
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