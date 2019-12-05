Эрдоган объяснил, почему одобрил план НАТО по защите Польши и Балтии

Как сообщил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг, страны НАТО смогли одобрить на саммите в Лондоне обновленный оборонный план по Балтике, который ранее отказывалась принять Турция в связи с отсутствием поддержки альянса ее борьбы против сил самообороны сирийских курдов, которых в Турции считают террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.