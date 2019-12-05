Эрдоган объяснил, почему одобрил план НАТО по защите Польши и Балтии

АНКАРА, 5 дек - РИА Новости. Турция одобрила на саммите в Лондоне план НАТО по защите Польши и балтийских стран по просьбе лидеров Польши, Франции и Германии, а также генсека альянса, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
Как сообщил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг, страны НАТО смогли одобрить на саммите в Лондоне обновленный оборонный план по Балтике, который ранее отказывалась принять Турция в связи с отсутствием поддержки альянса ее борьбы против сил самообороны сирийских курдов, которых в Турции считают террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.
"Вы знаете о Польше и странах Балтии, мы сделали шаг вчера вечером. Столтенберг, (президент Франции Эммануэль) Макрон, (канцлер Германии Ангела) Меркель, президент Польши обратились к нам за поддержкой. После моих встреч с друзьями мы сказали "да", но ожидаем от альянса такой же поддержки в нашей борьбе с терроризмом. К сожалению, страны НАТО лишь на словах заявляют о готовности к этому", - сказал Эрдоган турецким журналистам, комментируя итоги саммита НАТО в Лондоне. Его цитирует телеканал NTV.
По словам главы государства, некоторые союзники Турции по НАТО идут "рука об руку с террористическими организациями". "Как мы серьезно относимся к угрозам безопасности НАТО, так и все союзники должны серьезно относиться к проблемам нашей безопасности", - добавил турецкий лидер.