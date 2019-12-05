СЖР обеспокоен лишением продюсера Ruptly аккредитации на саммит НАТО

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Союз журналистов России обеспокоен ситуацией, сложившейся с лишением аккредитации на саммит НАТО продюсера видеоагентства Ruptly, сообщил РИА Новости секретарь СЖР Тимур Шафир.
Ранее на сайте RT появилась информация, что аккредитованного на саммит НАТО продюсера Ruptly задержали полицейские, его допросили и обыскали, полиция также сообщила об аннулировании аккредитации. Позднее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя произошедшее, написала в своем Telegram-канале, что аккредитация была аннулирована, по словам полицейских, по закону о терроризме. На запрос RT, отметила Симоньян, НАТО пока не ответила.
"Союз журналистов России выражает крайнюю обеспокоенность ситуацией, сложившейся с лишением аккредитации на саммит НАТО продюсера видеоагентства Ruptly. Мы расцениваем как беспрецедентный факт обыска и допроса журналиста сотрудниками полиции без предъявления официального обвинения", - рассказал Шафир.
Данные действия, по его словам, расцениваются как продолжающееся давление на представителей российских СМИ и ограничение свободы слова.
"Союз журналистов России будет внимательно следить за развитием ситуации", - добавил Шафир.
Cитуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
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